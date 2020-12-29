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美德醫防疫一把「罩」 攜手台北101呼籲跨年戴口罩

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，2021全球8大知名跨年景點，目前只剩3國家還有煙火看，臺灣將成為全球少數仍保有正常跨年活動的國家。響應中央政府規定，美德醫療（9103）將特別於12月30日晚間7點至晚上10點，及12月31日晚間10點至晚上11點整，於台北101大樓北面59和60樓進行點燈。

美德醫療指出，為加強防疫宣導，特地於此次點燈中加入彩色口罩圖形及防疫標語，打造台北101戴上口罩趣味畫面，藉此呼籲全體國人配戴口罩參與跨年活動，美德醫療將站上防護第一線，做為全民最堅強的防疫後盾，共同攜手防疫，為全球疫情點亮希望之光。

美德醫療期許透過此次點燈，鼓勵所有台灣人民在這波疫情中團結一心，成為全球抗疫表率，美德醫療將持續與全民共同努力，攜手劃破看似深不見底的疫情長夜，為國際社會點亮一道希望之光，迎向2021健康美好的未來！

美德醫療是全球領先的個人防護裝備（PPE）和醫療院所後勤服務提供者，擁有超過30年的專業製造經驗，產品涵蓋手術級及醫療級口罩、隔離衣、防護衣等，產品出口至全球30多個國家。服務的醫療院所包括臺大醫院、三軍總醫院、菲律賓指標性醫院等56家。長期以來，美德醫療始終堅持透過自身專業，為國際社會貢獻一己之力，不論是過往SARS、H1N1等重大傳染疾病爆發期間，美德醫療總是挺身而出，全力供應台灣政府口罩、防護衣等醫療耗材，作為國家戰備庫存合作夥伴，扮演守護民眾健康最堅強的後勤部隊。

自2020年初新冠肺炎疫情肆虐全球，美德醫療在疫情最嚴峻的期間，增建口罩產線，將產能提升至每月7,000萬片，於第一時間提供台灣政府充沛的口罩數量。不僅如此，美德醫療在全力支持本國防疫的同時，更協助解決全球防護醫療物資短缺的困境。將大眾防護視為己任，與全民一同站在防護第一線。

口罩 疫情

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