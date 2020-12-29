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林家兄弟接力買帝寶 最新實價每坪259萬元

聯合報 / 記者何醒邦
仁愛路的宏盛帝寶連續10年蟬聯住宅類地王寶座，雖已是屋齡15年的中古豪宅，依舊氣勢不凡。 本報系資料庫
仁愛路的宏盛帝寶連續10年蟬聯住宅類地王寶座，雖已是屋齡15年的中古豪宅，依舊氣勢不凡。 本報系資料庫

台北市地政局日前公布明年公告土地現值，仁愛路的宏盛帝寶連續10年蟬聯住宅類地王寶座，雖已是屋齡15年的中古豪宅，依舊氣勢不凡。而最新資料顯示，已兩年多沒新交易的帝寶，9月至少有2筆交易，其中1戶已實價揭露，價格為每坪259萬元，不遜於其他新豪宅。

今年9月帝寶有一筆最新交易，由本土飲料大廠維他露集團家族成員賣出B棟2樓戶，根據實價登錄資料，該戶面積約160坪，含2個車位，總價約4.25億元、每坪約259萬元；且因位於2樓，還擁有戶外露台空間，可當花園及庭院。而謄本資料顯示，新買家的戶籍地址也在帝寶社區，林家親友證實，買方為打造帝寶的宏泰集團創辦人林堉璘二房兒子林鴻璋，他最近又買一戶帝寶，並登記在妻子名下。

帝寶上一次公開交易在2018年的法拍案，由林堉璘的三房兒子林鴻森以5.5億多元標下A棟2樓戶，該戶若加計露台，每坪成交價約230萬元，而他曾說，帝寶是父親的經典代表作，標下後可作為自己公司的示範教學處。

「林家兄弟接力買，但也有人一直想出場。」熟悉帝寶的房仲說，根據謄本資料，投資大戶劉媽媽劉月釵，9月也出脫C棟5樓戶給同社區住戶，但實價登錄尚未揭露。

帝寶 豪宅 實價登錄

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