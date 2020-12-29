跨年怕冷怕塞車，車用消毒小物和保暖品熱賣

元旦連假在本周末登場，國道將湧現車流，創業家兄弟旗下電商平台生活市集觀察，多數台灣民眾對於連假國道塞車有心理準備，隨車物品「帶好帶滿」，車用收納商品熱賣，商品數近一個月成長近2成。

數據顯示，台灣民眾出外旅行之餘，對防疫有高度警覺心，因應出門在外防疫原則，車用空氣清淨機、隨身紫外線消毒器及「零接觸防疫神器」銷量成長。

生活市集指出，連假出遊、返鄉人潮多，交通易壅塞，多數民眾早已有預期心理，加強添購車內用品，近期車用收納商品詢問度提升，站內相關商品數近一個月成長將近2成，包括車用椅背收納袋、素色毛毯布銷量成長。塞車意味著待在車上時間相對拉長，加上防疫期間重視健康，車用的空氣清淨機買氣上升，部分產品近一周銷量較前月同期成長超過9成。

另外，防疫接觸人群，即時殺菌的隨身型消毒器、及訴求零接觸的「防疫神器」的防疫相關商品因此熱賣。年初疫情爆發以來，標榜可有效殺菌的紫外線消毒器成為防疫暢銷品類，近一周平均銷量亦較前月同期成長3成，年底大家外出行程多，熱銷商品集中輕巧便攜的機型，可裝消毒器、不需直接接觸手把等物體的「防疫神器」買氣提高。

各種跨年行程即將登場，但寒流隨之而來。根據樂天市場調查發現，12月初以來，「保暖」、「行動電源」、「自拍神器」、「派對遊戲」等商品關鍵字相較去年同期增加30%，訂單數量亦成長28%。在戶外跨年可隨時補充電量的行動電源最受歡迎，業績相較上月成長3成；暖手商品本月訂單數量顯著成長25%。