快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

高雄港第七貨櫃中心工程開工 蘇貞昌：讓台灣更有力

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院長蘇貞昌出席「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌出席「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今（29）日時，表示政府與民間合作，於高雄港第七貨櫃中心工程投入400億元，為了與世界競爭，政府推動各項建設，要讓高雄在全世界樞紐中取得關鍵力量，未來更要和地方齊心一起更努力，讓台灣更有力。

蘇揆出席「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」時表示，高雄港區條件良好，在全球運輸樞紐具關鍵地位，過去15年來，政府和民間合力投入1,500億元辦理「高雄港洲際貨櫃中心計畫」，奠定基礎，新增土地範圍。

蘇揆表示，今日，「高雄港第七貨櫃中心工程」同樣由民間與政府合作，再投入400億元，建設自動化碼頭作業，未來貨櫃中心完工後，可同時停泊四艘全球最大的貨櫃輪。

蘇揆指出，蔡總統領導國家，推動各項建設，要讓高雄在全世界樞紐位置中取得關鍵力量，市長陳其邁就任以來，大力發展高雄，包括橋頭科學園區、亞洲新灣區及其他整體建設。

蘇揆說，為讓台灣最大的漁港脫胎換骨，陳其邁就任後大力推動的前鎮漁港建設計畫，政府也投入60億元經費，種種看得出陳其邁的遠見、魄力、執行力，也願意和中央協力建設高雄，讓中央更具信心並大力協助。

蘇揆表示，行政院已於去年4月核定關於高雄港第七貨櫃中心工程，當時曾任副院長的陳其邁也有參與，今天收穫努力的成果，也可看出陳其邁為高雄港、為高雄市的遠見與努力。

蘇揆強調，建設大型貨櫃中心是為了與世界競爭、分秒必爭，中央會全力支持。他請台灣港務公司掌握港區建設進度，讓建設做得更好。對於高雄港區周邊交通建設，蘇揆也指示交通部要提早布局，不能「穿著西裝改西裝」會來不及。

蘇揆也指示即刻做好相關配套規劃，例如國道七號及貨櫃專用道等，而未來貨櫃中心完工後，不僅運作及管理要好，包括交通及周邊設施也要完善，相信高雄市政府會全力配合。

陳其邁 西裝 蘇貞昌

延伸閱讀

高雄跨年 陳其邁要求戴口罩加強管理人流

大林蒲遷村計畫 1月中旬舉辦說明會

高雄跨年按中央防疫執行 陳其邁：加強人流分區管理

監委關注私校退場機制 蘇貞昌提三大重點

相關新聞

新北標脫10筆總價40億土地 八里台北港買氣旺

新北市地政局今辦理整體開發區土地標售，16筆土地共標脫10筆，總價約40億元，其中「台北港特定區」標脫9筆，買氣最旺，主...

願景／新創團隊看過來 社企流iLab孵化器報名起跑

據英國全球社會創業網（GSEN）調查，每一百個社會創新提案中，常只有一項提案能創業成功，長期發展。社企流也有感台灣缺乏創...

鐵道旅遊啟動 台鐵發豪語要稱霸鐵道旅遊市場

台鐵局鳴日號觀光列車今（29）日正式啟航，台鐵局長張政源表示，鳴日號觀光列車首航是台鐵歷史上重要的一天，也是台鐵邁向20...

雄獅轉型國旅 台鐵美學觀光列車「鳴日號」啟航

台灣鐵道觀光列車正式鳴槍起跑。取得交通部台鐵局鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權的雄獅旅遊集團（2731），今（29）日正...

統一超OPEN POINT熟客生態圈會員制 新增集團七大通路

統一超（2912）旗下7-ELEVEN經營的OPEN POINT宣布自明年1月1日起OPEN POINT會員制新結盟集團...

降雨創52年來新低！中、竹、苗明年一期稻作全面停灌

冬雨綿綿已連續好幾周，但僅限北部地區，對桃園以南助益不大，且中竹苗降雨又創52年來最低，旱災中央災害應變中心今（29）日...

疫情導致物料上漲、缺工 南投青年住宅三度流標

南投縣政府推青年住宅，沒想到因新冠肺炎疫情受阻。南投縣青年住宅工程11月上網招標，卻三度流標，建設處長李正偉說，因疫情關...

打造台灣最大貨櫃營運基地 高雄港第七貨櫃中心今開工

高雄港第七貨櫃中心今動土開工，是台灣最大貨櫃營運基地，預計112年完工啟用。行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁等人今參加開工...

北士科2度流標規模太大? 北市明年改拆三區地上權招商

台北市最大招商案之一的「北投士林科學園區案」先前兩度流標，北市產發局長林崇傑今天表示，有意願投資者認為，北士科基地8.4...

台灣之星連續七年 獲頒北市環保局綠色採購績優單位

台灣之星長期關注並積極致力全球氣候變遷及節能議題，優先採購可回收、環境友善並具「環保標章」及「節能標章」認證的綠色產品，...

第五次旱災應變會議今召開 王美花：竹苗中停灌機會大

經濟部長王美花今（29）日於中央災害應變中心召開旱災中央災害應變中心第五次工作會報。她會前受訪表示，桃園、苗栗跟台中水庫達...

星巴克營收連3季衰退！卻計畫再開2萬多家店 為何不擔心虧損？

本月8日，星巴克台灣市場宣布，全台門市總量突破500間，且2021年總店數，上看530間；隔日（美國時間9日），美國星巴克（SBUX）母公司也在投資人大會中表示，未來10年，將展店逾2萬家。

熱門新聞

鋼市熱到發燙 全球大缺貨

淡水豪宅屋主賠3000萬出場 大成老董便宜接手

Switch面臨減產 牽動台鏈

台積市值飆 躍居全球12強

傳郭董長子砸22億元買好萊塢豪宅？ 郭辦：沒有相關回應

成年門檻下修 遺產稅扣除額少100萬 所得稅列扶養少2歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。