高雄港第七貨櫃中心工程開工 蘇貞昌：讓台灣更有力

行政院長蘇貞昌今（29）日時，表示政府與民間合作，於高雄港第七貨櫃中心工程投入400億元，為了與世界競爭，政府推動各項建設，要讓高雄在全世界樞紐中取得關鍵力量，未來更要和地方齊心一起更努力，讓台灣更有力。

蘇揆出席「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」時表示，高雄港區條件良好，在全球運輸樞紐具關鍵地位，過去15年來，政府和民間合力投入1,500億元辦理「高雄港洲際貨櫃中心計畫」，奠定基礎，新增土地範圍。

蘇揆表示，今日，「高雄港第七貨櫃中心工程」同樣由民間與政府合作，再投入400億元，建設自動化碼頭作業，未來貨櫃中心完工後，可同時停泊四艘全球最大的貨櫃輪。

蘇揆指出，蔡總統領導國家，推動各項建設，要讓高雄在全世界樞紐位置中取得關鍵力量，市長陳其邁就任以來，大力發展高雄，包括橋頭科學園區、亞洲新灣區及其他整體建設。

蘇揆說，為讓台灣最大的漁港脫胎換骨，陳其邁就任後大力推動的前鎮漁港建設計畫，政府也投入60億元經費，種種看得出陳其邁的遠見、魄力、執行力，也願意和中央協力建設高雄，讓中央更具信心並大力協助。

蘇揆表示，行政院已於去年4月核定關於高雄港第七貨櫃中心工程，當時曾任副院長的陳其邁也有參與，今天收穫努力的成果，也可看出陳其邁為高雄港、為高雄市的遠見與努力。

蘇揆強調，建設大型貨櫃中心是為了與世界競爭、分秒必爭，中央會全力支持。他請台灣港務公司掌握港區建設進度，讓建設做得更好。對於高雄港區周邊交通建設，蘇揆也指示交通部要提早布局，不能「穿著西裝改西裝」會來不及。

蘇揆也指示即刻做好相關配套規劃，例如國道七號及貨櫃專用道等，而未來貨櫃中心完工後，不僅運作及管理要好，包括交通及周邊設施也要完善，相信高雄市政府會全力配合。