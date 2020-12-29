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評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

企業支持地方球隊  新北禾聯棒球隊冠名全新亮相  

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
企業支持地方球隊 ，新北禾聯棒球隊冠名球衣全新亮相  ，由市長侯友宜（右）、 禾聯碩董事長蔡金土（左）共同舉行。記者張羲宮／攝影
企業支持地方球隊 ，新北禾聯棒球隊冠名球衣全新亮相  ，由市長侯友宜（右）、 禾聯碩董事長蔡金土（左）共同舉行。記者張羲宮／攝影

新北市棒球隊將於110年1月1日起以「新北禾聯棒球隊」全新亮相，今（29）日新北市長侯友宜到宏匯廣場禾聯HERAN專櫃，舉辦「新北市棒球隊冠名簽約儀式記者會」，感謝企業出資支持新北市棒球隊，侯市長與禾聯碩股蔡金土董事長兩人互贈全新球衣，共同支持地方棒球運動發展。

侯友宜表示，新北市棒球隊成立於2009年，多年來肩負銜接新北市棒球運動推廣與人才培育的任務，今年為更全面推動地方棒球發展，以公開徵求企業冠名的方式引進民間資源，非常感謝蔡董事長與新北市攜手推展棒球運動，一年提供262萬5,000元冠名權利金，從110年1月1日，我們就以「新北禾聯棒球隊」隨時上場，政府與民間企業透過公私協力方式，共同致力新北市棒球運動發展。

侯友宜強調，新北棒球隊的養成非常不容易，除了平常訓練與比賽外，更安排至新北市棒球重點學校進行校園巡迴輔導，協助培訓基層小選手，這次的合作，禾聯碩將提供運動選手轉職諮詢，媒合選手轉職至禾聯碩關係企業任職，讓新北市棒球員在棒球場上拚搏之餘，退役後也能有更寬廣的道路可以選擇。

蔡金土非常開心這次的冠名合作，奠基於在地的企業文化，很樂於為社會盡一份心力，企業LOGO以「台灣黑熊」展現本土精神，恰巧跟新北市棒球隊吉祥物「熊蓋勇」一樣，兩者在全新球衣融合設計相當和諧，期待新北市與禾聯品牌的合作可以越來越深化讓「新北禾聯」戰績蒸蒸日上，創造市府、球員及企業三贏。

體育處表示，新北市棒球隊長期秉持「拔尖固底」精神，近年於甲組聯賽成績優異，於2019年及2020年協會盃分別獲得第二名與第四名，2020年爆米花棒球聯盟獲得第四名；並持續至本市棒球重點學校進行校園巡迴輔導，落實銜接四級棒球人才培育。

企業支持地方球隊 ，新北禾聯棒球隊冠名球衣全新亮相  ，由市長侯友宜、禾聯碩董事長蔡金土共同舉行。記者張羲宮／攝影
企業支持地方球隊 ，新北禾聯棒球隊冠名球衣全新亮相  ，由市長侯友宜、禾聯碩董事長蔡金土共同舉行。記者張羲宮／攝影

禾聯碩 侯友宜

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