降雨創52年來新低！中、竹、苗明年一期稻作全面停灌

冬雨綿綿已連續好幾周，但僅限北部地區，對桃園以南助益不大，且中竹苗降雨又創52年來最低，旱災中央災害應變中心今（29）日開會，拍板台中、新竹、苗栗共2.9萬多公頃一期稻作停灌。

根據資料顯示，台中、新竹、苗栗三區域水庫蓄水量均達到14到18年以來同期最低，預測未來降雨能滿足一期稻作機率偏低，旱災中央災害應變中心拍板，明年一期稻作台中、新竹、苗栗全面停灌，並給予停灌補償，而桃園因石門水庫蓄水量增加，將延至明年1月5日決定停灌或部分供灌。此外，明年一期稻作嘉南灌區日前已宣布停灌。

經濟部水利署指出，近期降雨仍以台北及宜蘭地區為主，區域調度均創歷史新高，如翡翠水庫支援板新地區用水達每日80.8萬噸、高雄支援台南水量亦達每日20.1萬噸；然而中央氣象局表示，6月迄今新竹至嘉義的平均雨量僅809毫米，是歷史以來最少，加上預測明年6月前降雨偏少機率大，決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作停灌，並自1月6日起水情燈號調整為橙燈減量供水。

且根據中央氣象局統計6月迄今新竹至台中地區降雨不到800毫米，為近52年來最低，並預測明年6月前受反聖嬰現象影響，降雨以偏少機率最大。新竹、苗栗及台中地區水庫，寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及德基水庫蓄水量僅約1.2億噸（蓄水率約2~3成）並持續下降，已無法滿足明年一期稻作灌溉用水約4億噸需求。為延長水庫供水時程，力求明年枯水期結束前5個月以上公共給水穩定，需加大節水力道採取進一步節水措施，旱災中央災害應變中心表示，經討論決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作灌區約2.9萬公頃停灌，同時自1月6日起水情燈號調整為橙燈，實施減量供水措施。