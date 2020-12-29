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疫情導致物料上漲、缺工 南投青年住宅三度流標

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣首座青年住宅預定地在南投市文化路，將興建44戶大樓住宅，最快明年底完工。圖／報系資料照片、記者江良誠／攝影
南投縣首座青年住宅預定地在南投市文化路，將興建44戶大樓住宅，最快明年底完工。圖／報系資料照片、記者江良誠／攝影

南投縣首座青年住宅預定地在南投市文化路，將興建44戶大樓住宅，最快明年底完工。圖／報系資料照片、記者江良誠／攝影
南投縣首座青年住宅預定地在南投市文化路，將興建44戶大樓住宅，最快明年底完工。圖／報系資料照片、記者江良誠／攝影

南投縣政府推青年住宅，沒想到因新冠肺炎疫情受阻。南投縣青年住宅工程11月上網招標，卻三度流標，建設處長李正偉說，因疫情關係鋼筋、混凝土等原物料價格上漲，更重要的是外籍移工進不來，建築業缺工嚴重，導致廠商卻步，已重新修訂標案內容，以減項或調整預算重新招標，希望明年1月順利發包。

南投縣青年住宅第一期位在南投市文化路，規畫3房型39戶，4房型6戶，總經費2億多元，原本11月上網招標，如果順利施工，預計2022年6月可以完工。不過，青年住宅工程上網公告，卻連續三度沒有廠商投標，建設處剛完成檢討，準備修正計畫內容重新公告招標。

李正偉說，因為疫情關係，今年國內房地產市場相當熱絡，鋼筋、混凝土、板模等建築物料上漲超過5%，南投縣青年住宅計畫早就完成預算，無法跟隨物價上漲立刻調整。

除了原物料，更頭痛的是缺工問題嚴重。因為秋冬新冠肺炎疫情加劇，加上外籍移工來台發現多起確診案例，讓國內勞工更加吃緊。建築業只要房市熱，可以加價搶人，但政府工程得照預算計畫走，才導致廠商不願投標。

他說，青年住宅要考慮年輕人購屋負擔能力，不能將物價和人力上漲成本反映在房價上。還好，當初青年住宅規畫時，考量到物價波動等因素，將建築成本估算在一坪9萬9千元，包含結構工程、機水電和家具。

隨著這波物料上漲、缺工，青年住宅工程受影響，建設處重新檢討，將在不增加青年購屋負擔前提下，朝減項、降低物料標準或調整預算方式修改，明年1月重新招標，希望工程順利發包，讓首件青年住宅盡早完工。

青年住宅 疫情 物價

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