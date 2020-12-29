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打造台灣最大貨櫃營運基地 高雄港第七貨櫃中心今開工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄港第七貨櫃中心今動工。圖／台灣港務公司提供
高雄港第七貨櫃中心今動工。圖／台灣港務公司提供

高雄港第七貨櫃中心今動土開工，是台灣最大貨櫃營運基地，預計112年完工啟用。行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁等人今參加開工祈福儀式。蘇貞昌說，第七貨櫃中心有助增加國際航運競爭力，更關係著台灣經貿長遠發展。

為提升高雄港競爭力及未來發展，台灣港務公司興建高雄港第七貨櫃中心，並於今上午舉辦「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」，由蘇貞昌主持，陳其邁、交通部政務次長王國材等人出席。

台灣港務公司表示，高雄港第七貨櫃中心工程期程為今年1月至112年12月完工啟用，由政府投入約203億元，長榮海運公司投資206.5億元，興建5座深水碼頭，可供全球最大的2.4萬TEU貨櫃輪停靠，搭配縱深700公尺、149公頃櫃場腹地，及興建中的自動化櫃場機具、5G光纖通信及遠端監控中心等，有發展全自動化大型貨櫃基地優勢。

蘇貞昌表示，高雄港為台灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐，貨櫃裝卸量占全台近7成，其中長榮海運的貨櫃裝卸量更逾高雄港總量3成，對台灣經濟成長貢獻卓越。港務公司建造中的第七貨櫃中心，不但可為長榮海運提供更良好的貨櫃營運基地，增加其國際航運的競爭力，更關係著台灣經貿長遠發展動能。

台灣港務公司將與長榮海運簽訂長期租約，優化高雄港整體資源運用，盼國內航商深耕高雄。112年高雄港第七貨櫃中心啟用後，每年貨櫃營運量預估超過500萬TEU，可望成為世界上最具效率的貨櫃基地。

高雄港第七貨櫃中心今動工。圖／台灣港務公司提供
高雄港第七貨櫃中心今動工。圖／台灣港務公司提供
高雄港第七貨櫃中心今動工。圖／台灣港務公司提供
高雄港第七貨櫃中心今動工。圖／台灣港務公司提供

長榮海運 蘇貞昌 陳其邁

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