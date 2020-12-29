北士科2度流標規模太大? 北市明年改拆三區地上權招商

台北市最大招商案之一的「北投士林科學園區案」先前兩度流標，北市產發局長林崇傑今天表示，有意願投資者認為，北士科基地8.4公頃規模太大；還有投資者擔心周邊未開發，設定地上權50年恐過短，北市府明年將拆分為4.49、2.29、1.6公頃三塊基地分開招標，除4.49公頃的T16基地仍需有20％的醫療健康產業進駐條件，其餘兩塊設定地上權不設條件，預計明年第一季、第二季重新招標。

台北市議會財建委員會今天有議員鍾佩玲等人提案通過，要求市府應積極研擬北士科的招商誘因。鍾佩玲說，智慧健康醫療產業可牽動北市產業結構升級、數位技術服務創新，加上現有士林北投地區醫療產業完整，已經有榮總、振興、新光、和信等醫療院區，但北市府招商卻屢踢鐵板，市府未能積極回應產業代表與投資人需求，應研擬更合適的招商條件。

林崇傑說，之所以北士科案從去年至今兩度流標，因投資者多認為，園區8.4公頃規模太大，加上因疫情緣故，影響國際標廠商投標意願，不過北市府明年第三度招標時，將會修正標案，不再三塊街廓一併處理，而是將8.4公頃分拆為三處設地地上權案招標。

另外，也有投資者擔心，由於周邊區域都還沒有開發，有投資者擔心，若還是設定地上權50年恐過短，林崇傑說，這一部分還要跟廠商說明，另外業界也建議改為智慧健康產業，因若設定智慧醫療，恐會有所限制，財建委員會今天也同意招標條件改為「智慧健康產業園區」。

號稱台北市下一個產業發展引擎的北投士林科技園區，整塊基地占地面積約8.4公項，串聯內科、南軟產業發展，北市府目標要將北士科園區打造為研發營運導向的台北科技產業廊帶，並引進智慧健康關聯產業，評估可創造近1.8萬個工作機會，年產值達208億元。

不過北士科招商案去年第一次招商流標後，北市府放寬條件，包括地上權存續期間從原本50年延長至70年，權利金改為分期繳付等共5大項優惠，甚至台北市長柯文哲更曾到招商說明會中力邀廠商投標，結果今年10月第二度招標仍流標。