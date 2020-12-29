第五次旱災應變會議今召開 王美花：竹苗中停灌機會大

經濟部長王美花今（29）日於中央災害應變中心召開旱災中央災害應變中心第五次工作會報。她會前受訪表示，桃園、苗栗跟台中水庫達到歷史以來新低，若按照氣象專家評估，新竹、苗栗及台中停灌機會大。王美花補充，雖然寶二、寶山水庫水位也低，但暫時不會直接限水，減少對新竹民生用水及新竹科學園區工業用水衝擊。

王美花表示，前陣子東北季風確實是讓桃園以北有大量降雨，甚至連翡翠水庫都快滿出，但是對於桃園以南水情沒有幫助，而預估到明年6月以前因為反聖嬰現象雨量會減緩，因此等等會中宣布停灌機會大。

王美花特別提到，桃園最近有些降雨，但是桃園所現有水量1.3億噸，但是桃園第三灌區整要穩定供水至少需1.6億噸比較保險，因此會等到1月5日再評估桃園灌區是否停灌。

桃園地區是否將停止供灌的評估是甚麼，王美花提到，因為牽涉到很多水資源調度，不僅止於桃園地區本身供灌議題，所以還是要等到1月5日才能做確認。

至於是否第二階段限水，王美花說，等等開會針對新竹、苗栗及台中有機會從黃燈改為減量供水的橙色。

另外，王美花也說，翡翠水庫已經支援板新水庫80萬噸，顯示板新二期工程很有幫助，而高雄也供應一天也可以支援台南20萬噸用水，桃園到新竹聯通幹管正在施工，預計明年1月可以完成，就能讓桃園及新竹互相調度，顯示水資源調度將是台灣很重要的策略。