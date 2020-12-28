突破聯名鮮食紅海 小七攜手飯店業推獨家鮮食

統一超（2912）旗下7-ELEVEN創便利商店之先，攜手國際五星級—晶華酒店開發三款聯名鮮食，耗時半年將五星級飯店美食鮮食化，也是首見與飯店合作聯名鮮食的超商，預估帶動7-ELEVEN相關業績成長三成。

與晶華聯名的鮮食包括「松露烤雞義大利麵」、「海鮮燉飯」及「晶華凱薩風味雞肉起司堡」，由晶華酒店主廚團隊指導監製，耗時半年將五星級飯店美食鮮食化，為市場首見之創新作法，將便利商店的鮮食提升到精品等級。更同時推出紅遍國內外的晶華牛肉麵盒裝冷凍品及晶華小滿漢佛跳牆，讓民眾24小時就近吃五星級料理。

7-ELEVEN指出，這次最大挑戰在於—如何讓便利商店的鮮食呈現國際五星飯店等級的水準。商品開發上，以7-ELEVEN年銷售逾1億份的火車頭商品「米食」、「鮮食麵」類別，與全新結構「長堡」為首選為聯名商品注入新元素及新話題，重塑新藍海市場。