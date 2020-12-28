都更宅標售 國產署明年首批將推九案32戶

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

房市交易熱絡，根據統計，國產署今年都更宅標售共標出51戶，標售金額28.6億元，戶數年增三成、金額年增逾五成，成長幅度相當大。國產署官員今（28）日表示，初步盤點明年第一批都更宅標售將於2月推出，共九案32戶，包括明日博、翔譽雙子星、全坤威峰等建案。

今年以來受惠於房市熱絡，國產署標售都更宅，買氣也相當旺，今年以來陸續標脫51戶，金額28.6億元，與去年的39戶、18.4億元相比，成長幅度相當可觀。

國產署官員表示，目前初步盤點結果，將於明年2月24日再推出九案共32戶都更宅標售，分別包括三重區翔譽雙子星一戶、大安區明日博七戶、大安區耕曦四戶、萬華區全坤威峰一戶、板橋區昇陽文薈五戶、中正區正隆天第六戶、新店區友座臻美六戶、大安區清歡一戶、內湖區昇陽樹也一戶。

其中清歡、昇陽樹也兩建案將是國產署首度辦理標售。

而外界關注的明日博豪宅，過去定價每坪價格約在100萬以上，價格不低，一開始市場反應較冷淡，不過在今年買氣升溫下，明日博也跟著熱絡，國產署分回的17戶中，至今已標售十戶，剩餘七戶也將列在明年首批標售。

此外耕曦四戶明年將再度列標，耕曦雖位於師大商圈，具有區位優勢，然而單價仍偏高，市場期待再降價的氣氛濃厚，近來標售已多次降價，明年推出時是否還有降價空間，則仍待審議委員會估價結果而定。

國產署表示，自2004年累計至今，國有土地參與都更分回房地共23個社區共299戶，其中十戶撥給台北市、新北市作社會住宅，剩餘則辦理標售或標租。目前共九個社區已全數標脫，包括悅揚、千荷田、東西匯、碧湖君鄰、永德言葉、聯勤三喜、全陽圓、萬喆、忠泰鳳磐。

官員強調，國有地分配更新後房地，都會優先調配作中央機關辦公廳舍或社會住宅，剩餘才會作標售或標租處理，且標售價格都是經過審議委員會估價，核實反映價格，同時增加國庫收益並兼顧社會公益性。

國產署 都更

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