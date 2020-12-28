大魯閣疫情中拚營運 明年有五家棒球打擊場24小時營運

大魯閣（1432）28日參加證交所法說會，總經理謝國棟表示，今年力拚損益兩平，明年回歸本業經營，將全力拚獲利，聚焦三大經營方向，包括商場經營、運動休閒和建設開發。

他也提到，運動休閒事業展店不易，今年首度將旗下四家棒球打擊場，明年初將達五家，進行24小時營運，以提升業績和毛利；建設開發方面，公司在士林科學園區有土地，以2.4億元成本取得，目前市價近一倍，預計後年或是大後年才會處分，都對公司將有營收貢獻。

大魯閣事業體分為商場事業部、運動休閒事業、親子事業部、新創事業部，主要業務為購物商場開發經營、運動休閒娛樂事業，營收占比最高為運動休閒娛樂產業，達43%。

大魯閣自2019年起積極整理整頓旗下事業體，並透過財務架構的持續調整，將關鍵資源聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，今年雖有疫情的干擾，但隨著事業整理整頓計畫的完成，經營績效已逐步展現。大魯閣今年前三季財報，營收8.96億元，稅後純益62.4萬元，和去年虧損1.67億元，已出現獲利，每股純益為0.01元。

謝國棟表示，未來三大經營方向，是商場經營、運動休閒和建設開發。商場目前有台中新時代和新竹湳雅廣場，台中商場因台中車站的前後站打通，也讓人流更為穩定，目前台中商場已穩定獲利；新竹湳雅廣場目前仍是虧損狀況，明年將會引進新業態，部分店將24小時營運，明年第四季前將調整一個段落。

運動休閒部分，因為土地價格高漲，展店不易，因此今年起開始，在既有場館進行24小時營業，獲得不錯效果，現在有四家棒球打擊場皆為24小時營業，營收比未改裝之前成長18-20%，成為提升業績與毛利的方法，第五家、位於新莊的棒球打擊場，明年年初也將24小時營業。