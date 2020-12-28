法國萊思克盃國王派冠軍賽 Volute創辦人王家承奪冠

德麥食品主辦的「第一屆法國萊思克盃國王派冠軍賽」，從200多名參賽選手中，嚴選出8位選手入選決賽，今（28）日評選冠軍為Volute Croissant的王家承。

王家承表示，兩天的賽事安排十分緊湊，評審團隊就在身旁一邊觀賽一邊評分，且必須在指定時間內完成作品，能夠從眾多好手中奪得冠軍真的感到非常榮耀，同時也感謝主辦單位德麥食品提供舞台發揮。

其他得獎選手，包括亞軍L.Z. Dessart無框架甜點的徐義傑、季軍一八一烘焙屋的謝合益，優選為優仕紳烘焙館的陳建宇與彼得潘烘焙坊-長庚店的胡天丞；佳作有W Taipei的林建勳、起風茶店的方柏舜與雅聖烘焙家的林建祥。

此次決賽，選在南投市正瀚生技舉行，邀請南投縣長林明溱參與。林明溱帶領評審團隊切下由世界麵包冠軍王鵬傑師傅團隊耗時長達30小時製作全台最大國王派，一同歡慶這場賽事，並與現場嘉賓分享這個充滿節慶團聚歡樂氣氛的國王派。

南投知名店家Feeling18同時提供國王派，分贈給南投市家扶中心和南投市仁愛之家，藉由這個機會在2021新年到來之際，呼籲所有的民眾從即日起都可以隨時隨地快樂「做自己的國王」。

林明溱說，在年末的時刻，能參加如此溫馨的活動，不但分享國王派，也分享溫暖、分享祝福，真的非常有意義。

評審長施坤河表示，兩天下來，看著每位選手都非常認真用心的在製作國王派，最後一分一秒都不懈怠，選手的實力水準很高，這次冠軍賽評分難度真的很高。

另外，優仕紳烘焙館的陳建宇拿下最佳人氣獎，最佳人氣獎的票選，是評審考量選手製作國王派的美觀、市場性來決定的特殊獎項。陳建宇說，受到大眾喜愛就是最大的肯定，希望大家在節日都能買個國王派慶祝，做自己的國王。

萊思克原廠Nish Wang表示，能由現場嘉賓們一起投票參與這場比賽，意義更佳的深厚，更有大家一起慶祝節日的氛圍。

德麥食品總經理吳文欽指出，舉辦這次大賽，也是希望烘焙業能共同參與，將最好的原物料推廣給消費者，而國王派作為法國的傳統甜點，代表的是歡慶與祝賀，希望大家多多支持台灣的烘焙業。

本屆評審團隊陣容堅強，包括顧問吳寶春師傅、評審長穀研所所長施坤河、Feeling18董事長茆晉日牂、台北新板希爾頓酒店Robert Hope師傅、台南晶英酒店主廚Laurent Delcourt、文華東方主廚任樂軒、萊思克原廠Nish Wang。

以及弘光科大餐旅管理系教授吳朝福、馬可先生麵包坊總經理陳明苓、台灣蛋糕協會理事長何文熹、台北市糕餅公會理事長周正訓等人。