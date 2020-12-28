亞太電信備戰跨年夜 熱區部署行動基地台
2021年全台跨年活動將登場，亞太電信（3682）於全台跨年熱區部署行動基地台，出動超過百位工程人員24小時輪班待命，讓用戶即時傳遞祝福、打卡零時差，順暢地透過網路即時分享喜悅。
亞太電信為滿足用戶跨年現場即時打卡、或是視訊通話等需求，包含台北市政府府前廣場、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園跨年狂歡夜、雲林劍湖山跨年煙火、高雄市大港橋跨年晚會、高雄義大世界跨年煙火、五月天跨年演唱會等全台跨年熱區的鄰近基地台已完成容量擴充，並部署小型基地台與行動訊號車，全面提升跨年晚會熱區的網路容量。
亞太電信預計，跨年當天全台合計超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，除於跨年現場全程觀察，即時排除障礙外，並於各地機房監控網路品質與流量，隨時進行動態調整。
此外，亞太電信也表示，跨年夜強烈大陸冷氣團將來襲，Gt TV特別推出「跨年專區」，轉播北中南跨年晚會，還有《屍速列車：感染半島》等超過百部強片任你看，不用人擠人，即可在家輕鬆欣賞全台精彩跨年活動。
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