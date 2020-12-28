快訊

英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

亞太電信備戰跨年夜 熱區部署行動基地台

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

2021年全台跨年活動將登場，亞太電信（3682）於全台跨年熱區部署行動基地台，出動超過百位工程人員24小時輪班待命，讓用戶即時傳遞祝福、打卡零時差，順暢地透過網路即時分享喜悅。

亞太電信為滿足用戶跨年現場即時打卡、或是視訊通話等需求，包含台北市政府府前廣場、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園跨年狂歡夜、雲林劍湖山跨年煙火、高雄市大港橋跨年晚會、高雄義大世界跨年煙火、五月天跨年演唱會等全台跨年熱區的鄰近基地台已完成容量擴充，並部署小型基地台與行動訊號車，全面提升跨年晚會熱區的網路容量。

亞太電信預計，跨年當天全台合計超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，除於跨年現場全程觀察，即時排除障礙外，並於各地機房監控網路品質與流量，隨時進行動態調整。

此外，亞太電信也表示，跨年夜強烈大陸冷氣團將來襲，Gt TV特別推出「跨年專區」，轉播北中南跨年晚會，還有《屍速列車：感染半島》等超過百部強片任你看，不用人擠人，即可在家輕鬆欣賞全台精彩跨年活動。

跨年晚會 亞太電信

延伸閱讀

2021全台跨年煙火哪裡看？台北101不缺席、義大盛大慶祝十週年，完整跨年活動總整理

亞太電信為什麼必須與遠傳電信合作5G網路資源？

相關新聞

長榮集團12月底年終揭曉 獎金金額落差大

全球大缺櫃推升運價狂飆，長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）今年的獲利讓市場期待，年終獎金更令員工雀躍。...

中鋼董事會通過 投資兩環保工程

中鋼（2002）公司於今（28）日上午召開第17屆董事會第11次會議，通過兩項投資以改善環保。

全球首例！合成穩定雙原子碳分子 可做半導體材料技術

中研院今（28）日發布，該院化學研究所研究員王朝諺帶領的研究團隊在常溫下，成功合成穩定的單配位基（ligand） 雙原子...

愛子跑步猝逝 王應傑悲痛：本來栽培他接班

國光客運副董事長王應傑兒子王怡中猝逝，王應傑今天受訪時說，本來大力栽培兒子接班，但練跑時意外猝逝，對白髮人送黑髮人相當悲...

華德動能交車16輛 欣欣客運電動公車路線今通車

華德動能（2237）供應欣欣客運欣欣的236區與251區電動公車今（28）日舉行通車典禮。華德動能上月與欣欣客運簽定22...

2020年全球航空貨運風雲人物 劉得湶代表華航獲選

中華航空（2610）貨運服務佳音頻傳，根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新統計資料，華航名列全球前六大貨運航空公司，...

豐興鋼筋盤價開盤 每噸上漲900元

豐興（2015）鋼筋盤價今(28)日開盤，國内廢鋼上漲600元/噸，鋼筋上漲900元/噸，型鋼基價平盤。

蘭界也有台積電 永宏蘭業如何達到95%良率？

擁有蘭花王國之稱的台灣，一年外銷種苗達上億株，其中，每10株即有1株是永宏蘭業所生產，這家業者被視為蘭界的台積電，它能脫穎而出，靠的是電子廠等級的廠房、95%以上的良率，以及與客戶即時互動式回報三大利器。

八方雲集澄清北部店用進口豬肉爭議 今興櫃價小跌

八方雲集（2753）對於萊豬爭議上午透過重訊提出澄清，公司表示，北部中央工廠因考量需要第二產地的備援機制，所以少量進口按...

遭質疑爭取入CPTPP無進度 經長：等待時機成熟

近期媒體質疑，台灣爭取加入CPTPP籌備多年，進度卻停留在「向會員國表達興趣」，經濟部長王美花強調，都在積極與CPTPP...

智慧經營／楊宏培併購結盟 擴大醫療艦隊

從IT（資訊通訊）業起家，跨入醫療器材事業的佳世達，因為集團內有明基醫院，了解醫療產業與資通業有很大的不同，必須打破既有...

點子農場／海邊的切格瓦拉

搭上最後一班高鐵，從高雄回到台北已是凌晨。

熱門新聞

愛子跑步猝逝 王應傑悲痛：本來栽培他接班

台積加速布局 傳在高雄部署「埃米世代」

NOR大缺貨 華邦將漲價三成

非蘋陣營靠攏 聯發科大滿單

台電隱匿核四2,849億元虧損？王美花：公投後較清楚

Apple Watch新設計 台鏈利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。