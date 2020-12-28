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長榮集團12月底年終揭曉 獎金金額落差大

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮航空因為今年出現史上沒有過的慘況，現金流急速減少，雖然力拚航空貨運，但眼前還看不到公司獲利的模式。圖／聯合報系資料照
長榮航空因為今年出現史上沒有過的慘況，現金流急速減少，雖然力拚航空貨運，但眼前還看不到公司獲利的模式。圖／聯合報系資料照

全球大缺櫃推升運價狂飆，長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）今年的獲利讓市場期待，年終獎金更令員工雀躍。然而，據了解，長榮集團今年獎金會差異性很大，可能有人會領10個月，但也有人可能只領1個月，長榮航空（2618）遇到開航以來最可怕的困境，年終獎金恐泡湯。至於陽明也是今年才剛擺脫連續二年虧損出現獲利，年終獎金維持1～2個月，萬海的年終也很值得期待，今年還在打拚中，萬海農曆年前才會公布。

陽明公布11月獲利後，讓市場相當驚艷，員工的內部士氣大增，尤其，新任董事長鄭貞茂非常重視員工福利，年終其實也很讓員工期待，不過，大部份的員工也都了解，陽明已經連續二年虧損，今年下半年才轉虧為盈，推估年終獎金約在1-2個月區間，不排除明年運價若維持在高檔，會再視情況增發，以達激勵員工之效。

長榮海運會是三雄當中，最先公布年終，推估12月最後一天，員工就會知道年終獎金的金額，但今年公司並不會公布數字，因為今年採取的評估方式不同。所以長榮集團今年的獎金差異性會非常大，可能有人會領10個月，但也有人只領到1個月。

根據業界傳出來訊息，長榮集團近年來推動專業經理人管理為經營核心策略，各家公司會根據業績表現來考量年終獎金，今年海運市場獲利變化大，獲利大好，讓市場回憶起2010年曾經領過10個月的年終，然而，今年下半年海運市場才剛好轉，再加上長榮集團給年終的方式不再是齊頭式平等，而是依每位同仁對於公司的貢獻給予不同年終。

至於長榮航空則因為今年出現史上沒有過的慘況，現金流急速減少，雖然力拚航空貨運，但眼前還看不到公司獲利的模式，但因為處於虧損，員工真的不用期待太高。

長榮集團 年終獎金

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