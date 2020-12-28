王品「聚北海道鍋物」轉型半自助吃到飽 業績增3-5成

王品（2727）旗下「聚北海道鍋物」轉型拚展店，王品表示，2020年確認以「火鍋、燒肉」為品牌主要發展目標，新創品牌「和牛涮」和翻轉後的「聚 北海道鍋物」，證明「主題火鍋＋自助吧」型態，受市場喜愛。負責「聚」品牌的副總王仁森表示，「聚」轉型後，客單價雖微幅下滑，但單店業績成長了3-5成，顯示轉型方向正確，明年該品牌將持續以新型態店拓點，預計再開6家店，整體店數將來到25家。

台灣火鍋年產值從2018年的300億元，上升到2020年400億元，王品集團看好商機，將集團日式鍋物品牌「聚北海道鍋物」轉型升級，以「主題火鍋+自助吧」為特色、從最低268元起切入火鍋市場、搭配套餐從398元起，主打「新鮮直送自助吧、海陸雙拼、1公斤超重肉瀑布」，以新鮮食材、高CP值，並在南京東路店、中壢Sogo店試行。

王品表示，台灣火鍋市場競爭激烈，勢必要轉型升級才能符合需求，於是在2020年由董事長陳正輝領軍，對「聚」鍋進行品牌轉型（Old Brand Revise），重新檢視市場定位、商業模式，推出全新「聚北海道鍋物」，保留原本「絕妙好湯、新鮮食材、原汁美味」的精神，增加多款湯底，提供消費者更豐富的選擇，同時增加「野菜放題自助型態」，新鮮直送野菜、海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，餐後甜點包含札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋、飲料多品項自助吧，提供顧客自由享用。

王仁森表示，目前全台「聚北海道鍋物」家數為19家，轉型店數已有13家，還有5家預計會在明年第1季轉型，僅剩下一家商場店轉型因坪數受到限制。不過，明年新開的6家店也都會是新型態店，未來「聚」展店仍會以街邊店、百貨店並重，但需要的坪數比過去更大，若是街邊街鎖定在90-100坪，商場店也需要70-80坪的空間。

王品集團擁有5個火鍋品牌，共計112家門店，包含青花驕5家、聚19家、和牛涮4家，石二鍋70家、12MINI 14家，是全台擁有最完整火鍋系列、以及最多直營火鍋門店的火鍋霸主。王品12月積極展店，含新開、改裝共計18家店，其中又以「聚 北海道鍋物」為主，一口氣開8店。