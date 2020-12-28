中鋼投資兩大環保工程 創造375座大安森林公園碳吸收量

擁有蘭花王國之稱的台灣，一年外銷種苗達上億株，其中，每10株即有1株是永宏蘭業所生產，這家業者被視為蘭界的台積電，它能脫穎而出，靠的是電子廠等級的廠房、95%以上的良率，以及與客戶即時互動式回報三大利器。

2020-12-28 11:00