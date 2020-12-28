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中鋼董事會通過 投資兩環保工程
中鋼（2002）公司於今（28）日上午召開第17屆董事會第11次會議，通過兩項投資以改善環保。
中鋼說，將投資37.991億元，進行新建煤礦封閉式建築第二期工程。目的為改善環保，計畫期程自2021年8月1日至20123年12月31日止，為期2年5個月。
此外，也將投資80.803億元，進行煉焦爐及CDQ（乾式淬火）建造第二期工程。目的為進行設備更新、改善環保，以加速降減二氧化碳、粒狀物等排放。計畫期程自2021年7月1日至2024年2月29日止，為期2年8個月。
中鋼表示，未來各階段工程逐步完成後，每年將可減少揮發性有機物排放（比例）73公噸（約63%）、粒狀物排放41公噸（約56%）及單位能耗214百萬卡／公噸焦炭（約10%）；另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放14.6萬公噸，約為375座大安森林公園每年的碳吸收量。
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