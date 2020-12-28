台灣小姐現身瑪利亞基金會愛心家園 教慢飛天使戴口罩

隨著疫情變化，民眾也來越需要配戴口罩，注意防範新冠肺炎，5名美麗大方、充滿愛心的台灣小姐，今（28）日特別到台中市瑪利亞基金會愛心學園，舉辦一場歡樂演出，並且跟小朋友互動DIY製作新年跟聖誕蛋糕。

在活動當中，台灣小姐並且配合老師們，教導這些愛心家園的慢飛天使，如何正確配戴口罩。

台灣小姐選美協會因應院童們的要求，也為他們購買了最喜歡吃的麥當勞速食餐飲，開心地跟美麗的大姐姐，共度一個溫馨快樂的午餐時光。

2021年台灣小姐選美協會會長陳文旭表示，馬上就歲末年初了，但是因為新冠肺炎加上景氣的影響，許多公益團體的愛心捐款不足，這一次很感謝台灣小姐邱怡澍、謝易潔、李芷儀、鄭婷怡、鍾昕芝，以及台灣電商系統負責人林耿宏、釩泰口罩公司負責人李國鈺，分別購買了愛心家園庇護工廠的大批產品，並捐款20萬元。

愛心家園早療中心副主任張素梅坦言，新冠疫情確實衝擊國內許多靠捐款的基金會等單位，讓財務雪上加霜，亟需社會各界的支持與協助。以愛心家園為例，包括募款、發票及禮盒收入等都銳減一半以上，目前資金缺口高達2,000萬元。