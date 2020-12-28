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華德動能交車16輛 欣欣客運電動公車路線今通車

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
車王電暨華德動能董事長蔡裕慶（右）與欣欣客運董事長王興尉，昨日共同簽署22輛智能電動巴士訂單。記者邱馨儀/攝影
車王電暨華德動能董事長蔡裕慶（右）與欣欣客運董事長王興尉，昨日共同簽署22輛智能電動巴士訂單。記者邱馨儀/攝影

華德動能（2237）供應欣欣客運欣欣的236區與251區電動公車今（28）日舉行通車典禮。華德動能上月與欣欣客運簽定22輛電動公車採購訂單，總計營收貢獻逾2.2億元，今日先交車16輛，其餘明年上半年交車完畢，加上將交車淡水客運及指南客運總計18輛，則華德動能光第4季就交車34輛，營收挹注逾3億元，車王電（1533）可望認列逾1.5億元營收。

欣欣客運近年來持續支持台北市政府的綠能推動政策，繼木柵1電動車停車場後，也將於110年3月底前，在深坑建置一座三能（創能、儲能、用能）的示範充電場站。此充電站搭配302平方公尺面積之太陽能板(平均每日可產出約150度的綠能電力)，更採用車王電子開發的充電機(俱OCPP功能)及充電智慧排程管理系統，可透過遠端電腦按個別車輛之所需里程、剩餘電量及排班自動運算及完成充電程序，不僅使充電場站的台電契約容量有效降低40%，更能有效減少人工及電費支出。

此次通車的236區及251區配置於本公司的深坑站。236區頭末班車為05：30～23：15時，全線36.3公里。停靠世新大學及捷運木柵、景美、公館站等3個捷運站。此2條路線每車每年平均行駛50,000公里以上，營運路線連通深坑老街與公館商圈，是首條橫跨台北市與新北市的電動公車路線，所經路線皆為人口稠密之地區，除能服務既有乘客之外，每年亦能減少約957公噸的碳排放，為沿途居民帶來舒適的居住品質。

欣欣客運此批電動巴士是第二次採購華德動能自主開發設計製造之全新電動巴士，其為全球同級12米電動公車當中，唯一搭載6段自動變速箱，適用於全區域地形，且耗能最低，重量最輕(淨重12噸)，爬坡力最強(>30%)、時速最高(>110km/h)，性價比極具國際競爭優勢。該款電動大巴的底盤、車身、全車控制系統等關鍵零組件及技術，皆由華德動能自主設計開發，搭配華德動能母公司車王電子所開發之主動式電池平衡系統及國內唯一通過ECE-R100-2安全認證的電池PACK(日本AESC電芯)。後續，欣欣客運亦規劃與華德動能共同申請交通部示範型補助計畫，將羅斯福幹線所屬的28輛柴油公車，全部汰換為電動公車。

客運 公車 深坑

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