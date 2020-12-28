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華信航空減碳受肯定 獲首張航空業減碳標籤證書

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
2020年再度領先航空業界通過SGS認證及環保署審查，華信航空於本(12)月獲得環保署核發首張航空業「減碳標籤證書」殊榮。　圖／華信航空提供
2020年再度領先航空業界通過SGS認證及環保署審查，華信航空於本(12)月獲得環保署核發首張航空業「減碳標籤證書」殊榮。　圖／華信航空提供

華航集團減碳愛地球，環保永續努力再次受肯定，華信航空繼2017年創國內航空業先例，利用官產合作模式取得環保署碳標籤與ISO14067碳足跡認證後，持續積極落實對減碳之承諾，於2017年底陸續引進ATR72-600新型節能客機，2020年底完成九架ATR新機隊。華信航空同時透過調整航線機型、提升飛航管理與機場作業效率，以及提高載客率等多元管理方式，積極有效達成節能減碳目標，2020年再度領先航空業界通過SGS認證及環保署審查，華信航空於本(12)月獲得環保署核發首張航空業「減碳標籤證書」殊榮。

華航集團善盡企業社會責任，珍惜有限地球資源並創造永續價值，中華航空在國際參與經驗下，與交通部民航局共同合作參與環保署碳足跡標籤推動方案，制定「航空旅客運輸碳足跡產品類別規則」，並協助子公司華信航空於2017年以「松山- 金門」航線為示範航線，結合台北航空站、金門航空站及集團夥伴台勤公司之共同合作，完成碳足跡計算，華信航空並取得全球首家ISO14067認證及環保署核發我國首張航空業碳標籤證書。此外，為向旅客宣導碳足跡內涵，華信航空2019年支持環保署政策，合作推出「綠點折抵機票票價」活動，首度將環保集點活動推廣至航空業，以期擴大我國民眾綠色消費之認知與行動。

2020年華信航空再度接受民航局與華航指導，並在台灣環境管理協會協助下，重新辦理碳足跡盤查作業，最後依據環保署「產品與服務碳足跡計算指引」及「航空旅客運輸服務」產品碳足跡產品類別規則第2.0版，計算華信航空松山-金門航線旅客運輸服務之碳足跡，並經台灣檢驗科技(SGS)查證後，認證碳足跡標籤標示由原先280g CO2e/每人-每公里，降低為200g CO2e/每人-每公里。環保署除爰頒發更新的碳標籤證書外，因碳足跡減碳量30%，高標通過3%之減碳門檻，環保署頒發華信航空「碳足跡減量標籤證書」，亦為全球航空業首張減碳標籤。

華航集團長期致力推動企業永續經營，榮獲國內外各大獎項受多方肯定。華航連續三年獲中華民國企業環保獎、連續五年入選富時社會責任新興市場指數成分股及道瓊永續發展指數，榮獲RobecoSAM永續年鑑「航空業銅級獎」、連續七年獲得台灣企業永續獎(TCSA)、連續二年獲得全球企業永續獎(GCSA)等。華航集團華信航空亦將持續推動節能減碳作業，落實企業永續發展。

華信航空 環保 減碳

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