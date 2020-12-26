貨櫃輪大缺櫃 長榮、陽明、萬海成三大受惠概念股

新冠肺炎疫情造成全球產業大調整，造成貨櫃輪大缺櫃，市場缺櫃跟缺口罩一樣，再加上塞港讓歐洲線不斷大漲，國內的貨櫃長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）成為三大受惠概念股，至於貨攬業者台驊、中菲行及捷迅也會著受惠。其中，陽明歐洲線比重高成為市場新寵兒。

不過，近期市場則明顯聚焦在低價的陽明，尤其，這波大漲的歐洲線是陽明的主力航線之一，法人也開始推估，歐洲線大漲的效益會比長榮更顯注。

全球投資者都在找歐洲線比重高海運業者，其實，陽明就是國內少數歐洲線比北美線布局強勁的公司，這可以說是陽明海運的特色，陽明的歐洲線人員布局及規模都是全球海運界有名氣，2019年全年歐洲線34.%、美西線30.4%、美東線13.3%及 亞洲線22.3%，隨著今年歐洲線開始飆漲，陽明已經提前布局，尤其歐洲線長約比重少，這個部分會立即顯現在陽明的獲利上，也讓陽明的獲利另人市場期侍。

尤其，陽明日前公布11月自結數，稅前盈餘達34.24億元，年增率1140%，稅後純益達27.05億元，年增率達739%，每股稅後純益0.92元。陽明11月的營收達到152.65億元，再度刷新記錄，不只是年增29%，也比上個月成長5.25%，隨著歐洲線運價反彈，市場都很期待陽明12月的營收，而且明年第1季歐洲線漲價效應反應在營收、獲利上會更明顯。