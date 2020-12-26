快訊

比照航空黑盒子 交部修法列車駕駛台內裝錄音錄影設備

鬍鬚張用進口豬掛台豬標章？中央畜產會指業者曾掛這保證

逆勢展店！ 迪化街網美飲品「迪茶」插旗龍江路商圈

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
彩虹膠原蛋白晶球氣泡。 圖／迪茶提供
彩虹膠原蛋白晶球氣泡。 圖／迪茶提供

大稻埕迪化街網美飲品「迪茶創始一號店」，近日插旗龍江路商圈，為捷運中山國中站周邊美食戰區增添來自百年老街區的鮮滋味。

堪稱迪化街最具在地特色縮影的「迪茶DEAR TEA」，去年初在擁有百年歷史的大稻埕開出創始一號店，以茶工講究、顏值系視覺飲品，迅速竄紅。

迪茶訴求全系列飲品，皆以精選六款茶底調製，除透過職人滴煮工法將原味茶香鎖入杯中外，更以在地傳統銀耳、果乾、麵茶、青草茶、苦茶⋯南北乾貨，及枸杞、桂圓、紅棗、桂花⋯中藥材等元素入茶並融入新創意，延續老味道、傳遞新滋味。

如：青草茶、苦茶與可樂相遇的「百年老可樂」；以獨特的杏仁粉粿加入古法研磨的自製杏仁茶與豆漿，呈現的「杏仁Q粿幸福茶」；純正鹹蛋黃的金沙奶蓋，結合麵茶濃郁滋味的秋冬最新創意飲品「金沙奶皇麵麵茶鮮奶」…這些都是迪茶的獨家飲品，是值得你專程來喝一杯的茶飲。

此外，還有手工Q彈二代珍珠之稱的黑糖粉粿、新奇繽紛的膠原蛋白晶球、觀音茶凍等新食材與老工藝碰撞的多元品項供選擇，如「彩虹膠原蛋白晶球氣泡」，以迪茶獨家製作的水蜜桃寒天果凍飲，杯底放入蜂蜜珍珠，再以三原色紅黃藍分層混合出五色以上的飲品，上層再倒入清爽的氣泡水，是一杯搶攻IG、FB版面的超人氣飲品。

如果你是喜歡吃烤布蕾的人，則千萬別錯過以有台灣紅寶石之稱的台茶18號紅玉紅茶，搭配太妃糖調製而成的鮮奶茶，再加入一整顆法式烤布蕾的「法式烤布蕾鮮奶茶」，可同時滿足味覺與視覺雙重享受。

有趣的是，迪茶也融合大稻埕廟宇香火鼎盛的老街特色文化，推出神明系飲品，如：龍眼乾以火烤再泡釀過後，搭配鐵觀音烏龍茶的「月老葡萄烏龍」、高級的銀耳以冰糖跟桂花熬煮，加上迪茶獨家分子晶球的「神仙聽得見銀耳晶球茶」。

歡慶龍江店開幕，迪茶至12月27日推出天天一款不同茶飲，限量100名買一送一優惠活動，並與迪化街創始店共同串聯，不論在迪化店或龍江店只要出示於官方FB按讚成粉友或追蹤IG及打卡畫面，即可免費兌換濃郁奶香與醇厚茶香兼具的蜜香奶茶霜淇淋一支（FB或IG擇一/每人限贈一支）。

神仙聽得見銀耳晶球茶。 圖／迪茶提供
神仙聽得見銀耳晶球茶。 圖／迪茶提供
法式烤布蕾鮮奶茶（冰）。 圖／迪茶提供
法式烤布蕾鮮奶茶（冰）。 圖／迪茶提供

迪化街 奶茶 大稻埕

延伸閱讀

確診廣達女員工火辣照瘋傳 烏龍本尊曝光超養眼

Buffet x 網美下午茶！ TOP9「台北飯店下午茶」 海鮮甜點蔬食通通有

影／想當稻草捲心酥網美 1226來遊大埤稻草文化藝術季

21歲爆乳網美殘殺媽媽「挖出心臟器官」　上庭還清指甲傻笑

相關新聞

逆勢展店！ 迪化街網美飲品「迪茶」插旗龍江路商圈

大稻埕迪化街網美飲品「迪茶創始一號店」，近日插旗龍江路商圈，為捷運中山國中站周邊美食戰區增添來自百年老街區的鮮滋味。

快遞包裹實名認證APP註冊爆發 涵蓋逾6成海購族

關務署統計，目前快遞包裹實名認證APP「EZ WAY易利委」註冊人數已達244萬人，對比去年底的9.6萬人，普及率大爆發...

化整為零無效 海關新制鎖定進口人「拆單」開罰

關務署研議3大查核新制，整頓進口低價快遞貨物積弊，預訂2021年陸續實施，包括首度鎖定進口人「拆單」行為開罰，將通關管理...

慘虧不停！國籍航空如何度過「疫情寒冬」逆風飛翔？

目前交通部宣布規畫「纇出國2.0」，有別於先前規定同地點起降，現僅要其中一端為桃園機場，另一端可任選國內提供國際包機或航班的機場。初步規畫，單趟飛行時間要三小時以上，單程票價5500元以上，民眾選擇更多，預期會比類出國1.0有更好的效果。

大社降編勞工自救會 今1.2萬人上街頭

大社降編勞工自救會與新高市產業總工會、石化產業總工會等三十多個企業工會下達動員令，呼籲勞工朋友今天站出來反大社工業區土地...

塭仔圳重劃第二區啟動 1500間工廠限一年內搬離

新泰塭仔圳市地重劃分為2階段開發，第一區如火如荼進行，第二區也趕上腳步，公告重劃計畫書，並規劃1年的自動搬遷期限。新北市...

看好台中市場推案 大陸建設明年總銷金額可望倍增

大陸建設董事長張良吉表示，儘管政府祭出打炒房措施，短期市場可能出現觀望，但台商資金持續回流，購屋剛性需求仍在，大陸建設明...

大陸建設董座張良吉 堅持小農初心

大陸建設董事長張良吉為法律人出身，做了一輩子的律師，年近60歲之際接掌大陸建設董事長，雖然以非建築專業領導建設專業品牌，...

大陸建設 頂級設計 打響名號

大陸建設近幾年相繼在台北信義計畫區推出白派建築「琢白」，建構台中七期菱格藝術地標「宝格」，推出蜂巢時尚建築「丽格」等一件...

大社工業區降編 石化業者憂心斷鏈危機

石化業大團結，針對高雄大社工業園區降編案，勞工自救會今（26）日將發起萬人大遊行，赴高雄市政府遞交請願書，爭取遷廠配套的...

浩鼎抗癌藥研發邁步 搶1,500億美元商機

浩鼎昨（25）日公告，旗下主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過中國國家藥品監督管理...

「義享天地」商場帶進現金流 燁興受惠

「義享天地」昨（25）日開幕試營運，全案斥資370億元，是高雄最大、最新型態現代化綜合商業空間，燁興與燁輝各持股約50%...

熱門新聞

李紀珠與吳東進共進退 請辭新光金、新壽副董

新iPhone改設計 軟板廠利多

立院三讀！新版電子支付條例大整併 跨業轉帳解禁

台積美國新廠董座 外界推測三種可能

憂疫情難滅各國瘋撒錢 楊金龍：金融業應挺疫苗研發

勞動基金11月賺2400億 預估12月收益更好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。