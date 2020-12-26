逆勢展店！ 迪化街網美飲品「迪茶」插旗龍江路商圈
大稻埕迪化街網美飲品「迪茶創始一號店」，近日插旗龍江路商圈，為捷運中山國中站周邊美食戰區增添來自百年老街區的鮮滋味。
堪稱迪化街最具在地特色縮影的「迪茶DEAR TEA」，去年初在擁有百年歷史的大稻埕開出創始一號店，以茶工講究、顏值系視覺飲品，迅速竄紅。
迪茶訴求全系列飲品，皆以精選六款茶底調製，除透過職人滴煮工法將原味茶香鎖入杯中外，更以在地傳統銀耳、果乾、麵茶、青草茶、苦茶⋯南北乾貨，及枸杞、桂圓、紅棗、桂花⋯中藥材等元素入茶並融入新創意，延續老味道、傳遞新滋味。
如：青草茶、苦茶與可樂相遇的「百年老可樂」；以獨特的杏仁粉粿加入古法研磨的自製杏仁茶與豆漿，呈現的「杏仁Q粿幸福茶」；純正鹹蛋黃的金沙奶蓋，結合麵茶濃郁滋味的秋冬最新創意飲品「金沙奶皇麵麵茶鮮奶」…這些都是迪茶的獨家飲品，是值得你專程來喝一杯的茶飲。
此外，還有手工Q彈二代珍珠之稱的黑糖粉粿、新奇繽紛的膠原蛋白晶球、觀音茶凍等新食材與老工藝碰撞的多元品項供選擇，如「彩虹膠原蛋白晶球氣泡」，以迪茶獨家製作的水蜜桃寒天果凍飲，杯底放入蜂蜜珍珠，再以三原色紅黃藍分層混合出五色以上的飲品，上層再倒入清爽的氣泡水，是一杯搶攻IG、FB版面的超人氣飲品。
如果你是喜歡吃烤布蕾的人，則千萬別錯過以有台灣紅寶石之稱的台茶18號紅玉紅茶，搭配太妃糖調製而成的鮮奶茶，再加入一整顆法式烤布蕾的「法式烤布蕾鮮奶茶」，可同時滿足味覺與視覺雙重享受。
有趣的是，迪茶也融合大稻埕廟宇香火鼎盛的老街特色文化，推出神明系飲品，如：龍眼乾以火烤再泡釀過後，搭配鐵觀音烏龍茶的「月老葡萄烏龍」、高級的銀耳以冰糖跟桂花熬煮，加上迪茶獨家分子晶球的「神仙聽得見銀耳晶球茶」。
歡慶龍江店開幕，迪茶至12月27日推出天天一款不同茶飲，限量100名買一送一優惠活動，並與迪化街創始店共同串聯，不論在迪化店或龍江店只要出示於官方FB按讚成粉友或追蹤IG及打卡畫面，即可免費兌換濃郁奶香與醇厚茶香兼具的蜜香奶茶霜淇淋一支（FB或IG擇一/每人限贈一支）。
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