大社降編勞工自救會 今1.2萬人上街頭

大社降編勞工自救會與新高市產業總工會、石化產業總工會等三十多個企業工會下達動員令，呼籲勞工朋友今天站出來反大社工業區土地降編的護勞權運動。

自救會會長孫學山表示，這一次勞工「冬戰」是採用實名制，昨天已經有超過一萬二千人報名，勞工朋友綁頭巾、拿標語牌一起上街抗議。

孫學山表示，高雄市政府執意要將大社工業區土地從特種工業用地，降編為乙種工業用地，區內十一家石化廠將面臨被迫關廠的命運。雖然，高雄市政府表示「降編不會立即關廠」，但市府對將來換證問題，如：石化儲槽及土地使用區分規定等事宜，要有「白紙黑字」的承諾，不要說不清楚，講不明白。

大社工業區石化相關產值約9,000億元，占全國石化產業的三分之一，全區勞工2,700人，影響的相關產業就業人口高達15萬人，是國家基礎工業，也是高雄市最重要的產業。

孫學山表示，創造就業機會是政府拚經濟中最優先的事項，石化業是資本密集、技術密集也是勞力密集的產業，它能創造比半導體或資通訊產業更多的就業機會。近年來，大社石化廠更在經濟部與工研院協助下，進行跨業結合朝高值化方向發展，無奈高雄市政府執意將大社工業區降編為乙種工業區，目前廠商無法做任何製程改善與更新，導致整個石化產業鏈陷入困境。

孫學山強調，這次石化勞工被逼迫走上街頭有很多無奈，我們只要求有一份工作，有一口飯吃而已，為什麼政府不給我們機會，不是説勞工是執政者心理最軟的一塊嗎？他呼籲明天上街頭爭工作權的勞工朋友，攜帶碗筷、鍋具，展現我們團結一致「反降編、顧飯碗」的決心。