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浩鼎抗癌藥研發邁步 搶1,500億美元商機
浩鼎昨（25）日公告，旗下主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過中國國家藥品監督管理局核准進行第三期人體臨床試驗，浩鼎指出，預計2025年可望能評估主要試驗指標，有望搶攻抗腫瘤用藥市場規模為1,500億美元商機。
根據IQVIA公開的研究報告指出，全球2018年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,500億美元，占全球前十大類別用藥第一位。不過，浩鼎研發中主動免疫抗癌藥OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症的開發，以尚未被滿足的醫療需求為主要目標，未來發展將與浩鼎整體產品線開發策略綜合考量後擬定。
OBI-822係以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。浩鼎解釋，OBI-822預計2025年評估主要試驗指標，惟實際時程將依執行進度調整。由於已開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。
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