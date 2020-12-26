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義聯挺高雄 將重返投資模式

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導
義聯集團義享天地試營運剪綵，圖為集團創辦人林義守（右）與高雄市長陳其邁。記者劉學聖／攝影
義聯集團義享天地試營運剪綵，圖為集團創辦人林義守（右）與高雄市長陳其邁。記者劉學聖／攝影

斥資370億元的「義享天地」朕豪酒店昨（25）日開幕試營運，高雄市長陳其邁親臨剪綵，並與義聯集團創辨人林義守互動熱絡。核心人士說，有地方政府支持，義聯集團將重回「投資模式」，每年新投資動能維持在30億至50億元間，將進一步帶動高雄繁榮富庶。

房地產市調專家說，「義享天地」開幕，周邊預售屋每坪提價1萬至2萬元，另根據實價登錄，方圓500公尺內的中古屋價格一年來增長8%，凸顯大型商場對區域房市的加持。

「義享天地」A館包括星級飯店與時尚購物廣場，總樓地面積約7.7萬坪。昨天飯店試營運，時尚廣場於2021年3月20日試賣，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕，年營業規模上看120億元，創造1.1萬個就業機會，每年貢獻各項稅收達10億元。

義聯集團創辦人林義守表示，他可以有自信的說，全台灣像「義享天地」這麼有特色、這麼完整的商業空間幾乎絕無僅有，全館有十餘個主題餐廳，還有超大型宴會廳以及二個空中禮堂，與多功能宴席場所，可以同時容納7,500人用餐。

由於「義享天地」來勢洶洶，引起全國性注目，每間客房平均20坪以上，全部備有落地大窗，設施最大亮點為首創「高樓空中婚宴禮堂」，而且各項設備豪華，開放網路訂房之後，北中南多家知名飯店神經緊繃，特別下單預約，派資深幹部入住以探虛實，引起市場諸多討論。

林義守指出，義聯集團不是蓋房子、賣房子的建商，而是都會的投資者、開發者。數十年來，集團蓋出的百貨賣場、飯店、醫院、廠房等，總面積逾75萬坪，換成平面約250公頃。土地經過開發才能創造更高附加價值，人民增加就業、政府增加稅收，「這樣整個社會才會繁榮，對國家有貢獻就有成就感」。

林義守說，未來義聯集團將維持每年30億至50億元的投資節奏，當下興建中的是「義享天地」B館；另取得屏東運動公園土地，將斥資140億元興建醫療園區，「如果政府有需要，可啟動更大型的投資建設」。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

林義守

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