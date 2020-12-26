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「義享天地」商場帶進現金流 燁興受惠
「義享天地」昨（25）日開幕試營運，全案斥資370億元，是高雄最大、最新型態現代化綜合商業空間，燁興與燁輝各持股約50%，龐大的現金流將是亮點。
法人分析，燁興投入「義享天地」資金數十億元，會計帳上可提高燁興淨值，長期投資價值浮現，吸引買盤強勢表態，個股二個多月來漲多跌少，成交量暴增。
此外，持有燁興58%股權的母公司燁輝同步受惠，燁輝與燁興合計持有義享天地百分百股權，未來營運後吸引大量人潮與錢潮，最大特色就是天天收現金，屆時龐大通暢的金流，對燁興與燁輝如虎添翼。
燁興是義聯集團旗下鋼鐵線材廠，主要產品為不銹鋼與碳鋼線材，並為中鋼代工。受惠國際鋼價走強，螺絲扣件出口轉旺，燁興11月營收年增10.8%，是28個月來單月最高年增幅度。
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