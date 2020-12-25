快訊

高雄大魯閣摩天輪耶誕夜驚魂 14遊客受困

蛋雞可享受陽光、自由奔跑 家樂福宣布推出「放牧蛋」

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
量販龍頭家樂福25日宣布首度推出比平飼（平地飼養）成本高出一成的自有品牌「非籠飼放牧蛋」，左四起為家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真、動物社會研究會副執行長陳玉敏、茂林畜牧場負責人林智傑等人出席。家樂福／提供
量販龍頭家樂福25日宣布首度推出比平飼（平地飼養）成本高出一成的自有品牌「非籠飼放牧蛋」，左四起為家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真、動物社會研究會副執行長陳玉敏、茂林畜牧場負責人林智傑等人出席。家樂福／提供

人道飼養的動福蛋是門好生意！量販龍頭家樂福25日宣布首度推出比平飼（平地飼養）成本高出一成的自有品牌「非籠飼放牧蛋」，產蛋的蛋雞可在戶外自由奔跑，享受陽光，所產下的蛋，口感比一般雞蛋Q彈，吃起來也更為健康。家樂福表示，將朝2025年全面販售非籠飼雞蛋的目標前進。

家樂福2018年進行食物轉型，首度推出「非籠飼雞蛋專區」，成為唯一推出此專區的零售通路。家樂福表示，因台灣九成飼養蛋雞的方式，是將兩至四隻產蛋母雞一輩子關在窄小格子籠裡，窄小空間逼使牠們互相踩踏，多數雞一輩子不曾走踏到地面上。

有鑑於此，2018年推出非籠飼雞蛋專區，並從3支產品，逐步提升至目前24支；而非籠飼雞蛋占總蛋品業績，從4%提到至22%，顯示消費者對於動福蛋的接受度高。

家樂福2019年推出自有品牌的「非籠飼平飼冷藏蛋」，也是家樂福亞洲通路的第一盒自有品牌非籠飼雞蛋；所謂的平飼雞蛋，是讓母雞可在禽舍內自由活動，也比一般格子籠雞蛋人道。

家樂福25日宣布正式推出比平飼成本高出一成的自有品牌「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」，攜手蛋農「御品園」，以最高標準的放牧方式飼養，讓雞早上可在有樹和太陽的地方自由走動，晚上也能回「家」休息，但也因是放牧方式，雞須到指定地方下蛋，因此產量不高，但品質比一般白蛋高。

與家樂福合作自有品牌平飼雞蛋的茂林畜牧場，以室內平飼為主。茂林畜牧場負責人林智傑說，他一開始飼養動福蛋，但大家不了解什麼是動福蛋，也因為價格比一般的蛋高，所以完全沒有市場，最後只能用便宜的價格賣出，導致虧損連連，直到與家樂福合作，進入通路，也讓牧場有了全新的市場。

家樂福也提到，如今消費者選蛋不再只是便宜了，他們更重視健康，也希望挑選價格較高、且是重視動物福利的蛋，因此家樂福也訂下2025年雞蛋全販售非籠飼雞蛋的目標，更相信有機會提前達成。

量販龍頭家樂福25日宣布首度推出比平飼（平地飼養）成本高出一成的自有品牌「非籠飼放牧蛋」。家樂福／提供
量販龍頭家樂福25日宣布首度推出比平飼（平地飼養）成本高出一成的自有品牌「非籠飼放牧蛋」。家樂福／提供
家樂福2019年推出自有品牌的「非籠飼平飼冷藏蛋」，也是家樂福亞洲通路的第一盒自有品牌非籠飼雞蛋。家樂福／提供
家樂福2019年推出自有品牌的「非籠飼平飼冷藏蛋」，也是家樂福亞洲通路的第一盒自有品牌非籠飼雞蛋。家樂福／提供

家樂福 雞蛋 牧場

延伸閱讀

家樂福非籠飼雞蛋占比提升逾2成 2025年要達100%

尿尿風波屁孩po網道歉卻匿名 高雄家樂福：告定了

屁孩隨地便溺還PO網 高雄家樂福鼎山店硬起來提告

灑尿屁孩道歉了！臉書私訊家樂福：玩過頭了會反省

相關新聞

台灣大哥大力挺體壇！連4年獲《體育推手獎》最高榮耀

支持國內體育不遺餘力的台灣大哥大再度獲教育部體育署《體育推手獎》肯定，獲頒「贊助類金質獎」（一年贊助金額達1,500萬元...

六家國籍航空公司上半年全虧損！立榮第三季獨賺 怎麼辦到的？

交通部民航局11月27日公布的統計數字顯示，六家國籍航空公司前三季累積虧損金額多達85億元，預期第4季的營運仍相當辛苦，全年六家國籍航空累虧恐破百億元，以機隊規模持有來計算，星宇航空虧損最多。

臨床延後？國光生澄清：非臨床問題 審核太慢所致

台灣防疫成果斐然，但此時新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國家正處於防疫緊急狀態，以國光生（4142）目前的試驗策略來執行第二期...

農機補助要求會員「樂捐」 農糧署：只有雲林有收

兩年來農委會共推出10億元的農機補助，並且鼓勵農民要先加入機耕協會，但雲林機耕協會向會員收取一成農機補助「贊助費」，引起...

金雞母不要了！西門町16間億級店面求售

屋比房屋統計指出，西門町店面出現出售潮，目前網路待售「億級」店面就有16間，平均開價高達2.6億元，主要集中在武昌街二段...

換屋族撐起一片天 大安森林公園周邊推案近百億元

北市精華地段換屋需求強勁，大安森林公園周邊目前在線有銷售的新建案，包括「溫州院」、「吉美富徠大安森林花園」、「國美青田」...

石化業大團結 憂大社降編案引發斷鏈危機

石化業大團結，針對高雄大社工業園區降編案，勞工自救會明（26）日將發起萬人大遊行，赴高雄市政府遞交請願書，爭取遷廠配套的...

北市危老案今年大爆發 士林區最踴躍

商仲統計指出，台北市危老重建案大爆發，總計今年核定257件，已遠遠超越前兩年加總，呈現倍數成長。士林區34件最踴躍，其次...

長榮恐遭減班！工會：基層員工受衝擊 盼交部審慎評估

長榮航空紐籍機師違反防疫規定，造成我國253天零本土確診止步，除機師日前已遭長榮火速開除，交通部昨也對長榮祭出100萬元...

台中精機土國翻身記 放下30年經驗成最大贏家

台灣工具機業第一位到土耳其市場拓荒的，是台中精機董事長黃明和。30多年來，該國的政治、幣值動盪都打不倒他，只有一件事讓他真正摔了大跤，直到近年才從谷底再起，今年交出土國營收成長翻兩倍成績，帶來新動能。

5年職涯三級跳小記者打破日商天花板 奪JINS執行董事大位

你敢在接近40歲時，以門外漢之姿，替陌生品牌拓展新市場嗎？

中租 今年每股純益衝12元

中租控股昨（24）日自結前11月累計稅後純益154億元，累計前11月每股稅後純益（EPS）11.13元，今年全年EPS上...

熱門新聞

李紀珠與吳東進共進退 請辭新光金金控、人壽副董

陽明獲利暴衝 11月賺贏十年

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

面板超旺 雙虎春節不休假

金雞母不要了！西門町16間億級店面求售

友達Micro LED拚明年量產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。