蛋雞可享受陽光、自由奔跑 家樂福宣布推出「放牧蛋」

人道飼養的動福蛋是門好生意！量販龍頭家樂福25日宣布首度推出比平飼（平地飼養）成本高出一成的自有品牌「非籠飼放牧蛋」，產蛋的蛋雞可在戶外自由奔跑，享受陽光，所產下的蛋，口感比一般雞蛋Q彈，吃起來也更為健康。家樂福表示，將朝2025年全面販售非籠飼雞蛋的目標前進。

家樂福2018年進行食物轉型，首度推出「非籠飼雞蛋專區」，成為唯一推出此專區的零售通路。家樂福表示，因台灣九成飼養蛋雞的方式，是將兩至四隻產蛋母雞一輩子關在窄小格子籠裡，窄小空間逼使牠們互相踩踏，多數雞一輩子不曾走踏到地面上。

有鑑於此，2018年推出非籠飼雞蛋專區，並從3支產品，逐步提升至目前24支；而非籠飼雞蛋占總蛋品業績，從4%提到至22%，顯示消費者對於動福蛋的接受度高。

家樂福2019年推出自有品牌的「非籠飼平飼冷藏蛋」，也是家樂福亞洲通路的第一盒自有品牌非籠飼雞蛋；所謂的平飼雞蛋，是讓母雞可在禽舍內自由活動，也比一般格子籠雞蛋人道。

家樂福25日宣布正式推出比平飼成本高出一成的自有品牌「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」，攜手蛋農「御品園」，以最高標準的放牧方式飼養，讓雞早上可在有樹和太陽的地方自由走動，晚上也能回「家」休息，但也因是放牧方式，雞須到指定地方下蛋，因此產量不高，但品質比一般白蛋高。

與家樂福合作自有品牌平飼雞蛋的茂林畜牧場，以室內平飼為主。茂林畜牧場負責人林智傑說，他一開始飼養動福蛋，但大家不了解什麼是動福蛋，也因為價格比一般的蛋高，所以完全沒有市場，最後只能用便宜的價格賣出，導致虧損連連，直到與家樂福合作，進入通路，也讓牧場有了全新的市場。