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餐飲是門好生意！六福砸3.5億元在五股蓋中央廚房

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

後疫情時代，飯店業也力求突破，六福（2705）積極布局餐飲零售市場，25日董事會決議通過購置不動產，將以約3.5億元，購入新北市五股區五工段8地號土地及地上建物，主要建置中央廚房；至於興建完成時間，六福則未透露。

六福表示，希望能集中資源，提升現有的餐飲產量，串接烘焙、便當、零售電商，以因應未來營運發展；六福未來也不排除進軍毛利率相對較高的外燴市場。

以飯店業來說，較早進軍外燴領域的是雲朗集團旗下的宴會事業「君品Collection」，早在2019年3月上線，最主要是原有的團隊提供服務，沒有固定成本，沒有房租、折舊、人事等支出，也拉高外燴的毛利率。

六福指出，像是六福旗下老字號便當品牌「六福客棧」銷售亮眼，還有餐飲和零售電商，以往因應外帶外送，或是推出節慶商品，只能在各個營業據點製作，經常受限於場地和人力，未來有中央廚房，就能有完整的場域製作大量的餐點，提升產量，也節省成本。

餐飲 電商 毛利率

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