大陸建設 頂級設計 打響名號

大陸建設近幾年相繼在台北信義計畫區推出白派建築「琢白」，建構台中七期菱格藝術地標「宝格」，推出蜂巢時尚建築「丽格」等一件件頂級住宅，雖然公司成立才十年，但傲人的成績已引起市場高度矚目。

其實大陸建設承襲的是成立75年、見證台灣國家工程歷史的大陸工程營建實力，如今更已脫胎換骨，走出涵蓋設計與規劃的高端建築獨立品牌之路。

大陸建設前身是大陸工程建設事業處，現與大陸工程同為欣陸控股子公司。台北知名別墅區「青山鎮」是大陸建設第一件大規模山坡地住宅規劃案，承襲大陸工程從國家十大建設、橋梁、水庫大壩、國道工程、台北捷運系統、桃園機場捷運到台灣高鐵，為國家打造公共基礎工程的品質信念，跨入精緻房地產開發。

正向經營 奠定三好模式

當時大陸工程建設事業處歷經15年開發，才完成山坡地整地，不僅引領業界首創乾式工法，也打造市場上首見的鋼骨別墅，在台灣經濟起飛的年代，滿足許多精英家庭的別墅夢。

2010年大陸工程建設事業處獨立，正式成立大陸建設。大陸工程仍以承攬國家及地產營建工程為本業，大陸建設則投入建設開發，專注買地、合建、規劃與設計專業，集團雙軌並行。如果說跳脫市場的高端品質是大陸建設競爭優勢，與國際團隊合作就是大陸建設蛻變成長的關鍵。

前期作品「世界花園橋峰」為超越板橋在地規格，嘗試與國際建築師合作，首開國際化格局，也獲得市場回響，從此奠定大陸建設「規劃好產品、創造好價位、打造好口碑」的正向循環經營模式。

大陸建設在新店開發造鎮計畫「青山鎮」。大陸建設／提供 圖／經濟日報提供

大陸建設董事長張良吉說：「以高端建築和市場做差異化定位，是大陸建設未來持續前進的方向。」無論是結合飯店業跨界合作的飯店宅，或嚴選區域精華地段創造在地標竿建築，都是不變的方針。

張良吉強調，每一件個案思考的不只是獲利或好評，而是為客戶提升更高的生活品質，也期待為都市創造更好的街廓景觀。堅定對建築的信仰，走出品牌之路，大陸建設不僅點亮台灣國際建築的伸展台，也宣示對台灣的在地承諾。

十年來，大陸建設陸續與KPF、Cesar Pelli、Richard Meier、RDAI、Antonio Citterio等國際大師合作，涵養了國際建築的豐沛養份。如今，大陸建設不僅進軍全國，北、中、南都有新案登場；為迎接台灣房市新局，張良吉說，除規劃中的土地，更積極在全台各城市精華區購地，或採聯合開發方式，重新為都市土地創造價值。

近幾年大陸建設有不少指標個案受到注目，如世界級白派建築大師Richard Meier在台北信義計畫區的作品「琢白」，就深獲不少頂級客層青睞。

同樣位於台北松江南京角地的「琢豐」，引進愛馬仕御用建築師法國RDAI打造法式經典飯店寓邸，百億元規模百分之百完銷。位於天母的「鐫月」力邀亞洲最具影響力設計師如恩團隊，量身打造國際級總體規劃。新北市新店的央北重劃區「鐫画」則改寫區域行情。

此外，目前在台北備受矚目是與台北馥敦飯店南京館合作的全國第一筆飯店危老重建案。大陸建設與馥敦飯店引進凱悅國際酒店旗下時尚酒店品牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」，將國際飯店宅風潮帶入敦北南京商圈。

在台中都會區，大陸建設從七期國家歌劇院夏綠地首排出發，一開始就以國際高端住宅為定位，禮聘義大利國寶建築師AntonioCitterio操刀，「宝格」以菱格藝術定義米蘭經典，底定大陸建設一線豪宅的品牌實力。

擴大布局 揮軍美國市場

今年，「丽格」才剛完工落成，琥珀蜂巢的時尚外觀及城市莊園意象風靡台中頂尖客層，同時包辦前三季四成交易量，榮登台中最賣豪宅的紀錄。

大陸建設除「宝格」、「丽格」高級住宅案，更受中信金控委託量身打造的台中總部，邀請西班牙國際建築師EMBT以獨特的松樹造型外觀引人注目。

這三件作品已勾勒出大陸建設七期品牌街廓的輪廓。如今，位於台中大遠百對面的第四塊基地將在明年推出，完成品牌街廓版圖。

日前大陸建設宣布與日本最大不動產開發商大和房屋集團合資成立汎陸建設，斥資60億元在高雄亞洲新灣區推出「和陸寓邸」，以及港都第一家日系飯店「高雄日航酒店」，為高雄房市及觀光飯店業投下震撼彈。

大陸建設也放眼國際市場，繼馬來西亞吉隆坡地產開發案後，首度揮軍美國市場，位於舊金山的「尚芮公寓SERIF」，是核心大道Market Street唯一結合飯店、精品商城與住宅的大型整體開發案，在台公開後也有亮眼佳績。

張良吉指出，大陸建設的團隊是對建築有信仰，對台灣土地有使命感的建築人，他深信每一件作品都可以改變一個街廓，甚至台灣城市的風貌。