大陸建設董座張良吉 堅持小農初心

經濟日報 / 記者 宋健生

大陸建設董事長張良吉為法律人出身，做了一輩子的律師，年近60歲之際接掌大陸建設董事長，雖然以非建築專業領導建設專業品牌，仍然每年交出亮麗成績單，也為國內高端建築市場寫下傲人的里程碑。

張良吉行事風格精準縝密，雖在高度嚴謹的工作壓力下，仍然保有對土地的暖心與熱忱。即使大陸建設的國際布局愈來愈宏大，張良吉仍堅持如小農般務實的初心，每到假日會回到自己的農地種植蔬菜，包括地瓜葉、樹葡萄、土芒果、枇杷等，甚至還有各種花卉。而且每隔兩周會到台中新社駐足兩天，親力親為照料自己的農作蔬果，絕不假手他人。

大陸建設每個案子從購地、規劃到興建完成，張良吉都會親自參與，他說：「就像看著自己種植的農作物，從播種、發芽、照料到收成的過程，喜悅與成就點滴在心。」也一如他的工作態度，未曾投機僥倖，而是一步一腳印，築夢踏實。

張良吉大學念法律，畢業後在理律法律事務所任職30多年，後來他到德安開發擔任一年半左右的總經理，2009年則擔任大陸工程（欣陸投控前身）獨立董事，直到2010年受到集團董事長殷琪欽點，接任大陸建設董事長。

雖然以非建築背景領導龐大的專業建設品牌，但他出身法律界的專業，使其對設計、銷售等每個領域都有涉獵，並堅持專業分工、充分授權；面對不了解的部分，也會抱持求知若渴的精神，仔細研究建案中每一個關鍵環節。

延伸閱讀

高雄市每2戶就有1戶是「老屋」 老屋換高規格新屋是王道

強強聯姻 大陸建設高雄「和陸寓邸」驚艷中華麗登場！

欣陸結盟日商 高雄推案

台日合作「和陸寓邸」 高雄將誕生首座國際飯店共構宅

相關新聞

義聯挺高雄 將重返投資模式

斥資370億元的「義享天地」朕豪酒店昨（25）日開幕試營運，高雄市長陳其邁親臨剪綵，並與義聯集團創辨人林義守互動熱絡。核...

看好台中市場推案 大陸建設明年總銷金額可望倍增

大陸建設董事長張良吉表示，儘管政府祭出打炒房措施，短期市場可能出現觀望，但台商資金持續回流，購屋剛性需求仍在，大陸建設明...

大陸建設董座張良吉 堅持小農初心

大陸建設董事長張良吉為法律人出身，做了一輩子的律師，年近60歲之際接掌大陸建設董事長，雖然以非建築專業領導建設專業品牌，...

大陸建設 頂級設計 打響名號

大陸建設近幾年相繼在台北信義計畫區推出白派建築「琢白」，建構台中七期菱格藝術地標「宝格」，推出蜂巢時尚建築「丽格」等一件...

大社工業區降編 石化業者憂心斷鏈危機

石化業大團結，針對高雄大社工業園區降編案，勞工自救會今（26）日將發起萬人大遊行，赴高雄市政府遞交請願書，爭取遷廠配套的...

浩鼎抗癌藥研發邁步 搶1,500億美元商機

浩鼎昨（25）日公告，旗下主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過中國國家藥品監督管理...

「義享天地」商場帶進現金流 燁興受惠

「義享天地」昨（25）日開幕試營運，全案斥資370億元，是高雄最大、最新型態現代化綜合商業空間，燁興與燁輝各持股約50%...

蛋雞可享受陽光、自由奔跑 家樂福宣布推出「放牧蛋」

人道飼養的動福蛋是門好生意！量販龍頭家樂福25日宣布首度推出比平飼（平地飼養）成本高出一成的自有品牌「非籠飼放牧蛋」，產...

明年寢飾將漲價一成！奧斯汀寢飾年終驚賣會祭省錢優惠

中部地區寢飾年終撿便宜的廠拍盛會「奧斯汀寢飾驚賣會」，明(26)日起在台中工業區21路總廠盛大登場，今年活動擴大規模，將...

東森擴展線下布局與國際化市場 今年營運有望優於去年

東森（2614）25日參加證交所法說會，東森國際董事長廖尚文表示，今年東森持續擴張線下布局與國際化市場，快速規模化發展通...

台塑集團長期支持體育運動 連十年獲頒體育推手獎

台塑集團（1301）長期支持體育運動，台塑集團及創辦人王永在創立的王詹樣公益信託，於今天下午教育部體育署舉辦的「2020...

家樂福非籠飼雞蛋占比提升逾2成 2025年要達100%

家樂福自2018年推動食物轉型計畫，其中在非籠飼雞蛋承諾經過兩年的努力，持續往設定目標邁進，並在今日（25）推出「家樂福...

熱門新聞

李紀珠與吳東進共進退 請辭新光金金控、人壽副董

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

金雞母不要了！西門町16間億級店面求售

立院三讀！新版電子支付條例大整併 跨業轉帳解禁

長榮恐遭減班！工會：基層員工受衝擊 盼交部審慎評估

民眾最推打炒房五招 專家：增加持有稅可能反受其害

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。