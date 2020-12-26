大陸建設董座張良吉 堅持小農初心

大陸建設董事長張良吉為法律人出身，做了一輩子的律師，年近60歲之際接掌大陸建設董事長，雖然以非建築專業領導建設專業品牌，仍然每年交出亮麗成績單，也為國內高端建築市場寫下傲人的里程碑。

張良吉行事風格精準縝密，雖在高度嚴謹的工作壓力下，仍然保有對土地的暖心與熱忱。即使大陸建設的國際布局愈來愈宏大，張良吉仍堅持如小農般務實的初心，每到假日會回到自己的農地種植蔬菜，包括地瓜葉、樹葡萄、土芒果、枇杷等，甚至還有各種花卉。而且每隔兩周會到台中新社駐足兩天，親力親為照料自己的農作蔬果，絕不假手他人。

大陸建設每個案子從購地、規劃到興建完成，張良吉都會親自參與，他說：「就像看著自己種植的農作物，從播種、發芽、照料到收成的過程，喜悅與成就點滴在心。」也一如他的工作態度，未曾投機僥倖，而是一步一腳印，築夢踏實。

張良吉大學念法律，畢業後在理律法律事務所任職30多年，後來他到德安開發擔任一年半左右的總經理，2009年則擔任大陸工程（欣陸投控前身）獨立董事，直到2010年受到集團董事長殷琪欽點，接任大陸建設董事長。

雖然以非建築背景領導龐大的專業建設品牌，但他出身法律界的專業，使其對設計、銷售等每個領域都有涉獵，並堅持專業分工、充分授權；面對不了解的部分，也會抱持求知若渴的精神，仔細研究建案中每一個關鍵環節。