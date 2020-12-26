看好台中市場推案 大陸建設明年總銷金額可望倍增

大陸建設董事長張良吉表示，儘管政府祭出打炒房措施，短期市場可能出現觀望，但台商資金持續回流，購屋剛性需求仍在，大陸建設明年推案腳步不受影響，包括台北及台中都有新案將陸續進場。

目前已知台中推案金額就達110億元，包括七期市政北七路豪宅案，以及大坑風景區休閒豪墅案；另外，台北有二件大型都更案及一件小型住宅案。如果都更案進度順利，預期明年新推案總銷金額可較今年倍增。

大陸建設今年推案金額約280億元，扣除在建、餘屋，還有三件預售新案，分別為台北的「鐫画」、「鐫月」及「鐫豊」，總銷金額約110餘億元。

大陸建設今年成立屆滿十年，稍早宣布與日本大和房屋集團合作，進軍高雄住宅及飯店市場，大陸建設也完成北、中、南市場布局，並朝多角化發展。面對下一個十年，張良吉說，仍會堅守本業，持續精進。以下是專訪記要：

問：對於明年整體房市展望看法？

答：儘管最近政府祭出打炒房措施，短期市場可能出現觀望；但從需求面來看，近期都是自住的剛性需求，這部分延伸到明年仍然不會改變；在供給面部分，建商受到缺工影響，會反映在售價成本，以及完工交屋時間。

在供給有限的狀況下，只要價格合理，預期房市交易仍會熱絡。但是消費者也會更精打細算，因此建商的品牌、品質及規劃，可能是除價格以外的另一重要影響因素。

問：大陸建設明年推案規劃？

答：明年推案火力集中在台中，除現有的「宝格」及「丽格」成屋銷售外，預計推出位於大坑風景區的別墅住宅案，以及位於七期市政北七路住宅案，兩案總銷合計110億元。

其中，市政北七路案規劃坪數48至65坪；與味丹集團合作的大坑風景區休閒豪墅則比照新店「青山鎮」模式，規劃有溫泉、果園、馬場，並與附近的高爾夫球場結合。另外，台北也有二件大型都更案正進行相關請照與地上物拆除作業，希望能如期在明年進場。

問：大陸建設進軍台中市場的考量？

答：台北因腹地限制與市場飽和，可開發的完整土地稀少，台中除腹地廣大、位置適中外，又是台商大本營，近期精華地段土地交易頻創新高，房市買氣也升溫，愈來愈多北部建商南下插旗，大陸建設也沒有缺席。

問：與大和房屋合作進軍高雄市場的考量？

答：大和房屋集團為日本大型綜合營建龍頭，具備多元不動產專業開發實力，雙方合作可以提升商業不動產開發範疇，也同時學習日本大型不動產公司的管理經驗。

高雄對日系飯店不會排斥，而且有許多日商在高雄發展，日商的員工、眷屬或客戶到高雄都有住宿需求。看好發展潛力，五年前與大和房屋高層維持良好關係，找到新灣區土地後，決定蓋出有日本味道的住宅與飯店。

問：大陸建設的產品與市場定位？

答：大陸建設可以蓋出媲美國際大都會的豪宅建築，但不會只蓋豪宅。公司會因地制宜，看地段價值、基地特色及市場定位，大家應該可以說大陸建設專精「精緻建築」。

例如「宝格」坐落於台中夏綠地公園首排，也是大陸建設跨入台中七期的第一件作品，所以產品定位百坪格局，同時也邀請寶格麗飯店御用建築師ACPV創造台中豪宅新標竿。

而「丽格」是七期首開六、七十坪的產品，之後才造成新風潮。大陸建設堅持好地段蓋好品質的產品，「丽格」就是因應新世代居住需求及生活型態不同而定位的新概念精品宅。