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明年寢飾將漲價一成！奧斯汀寢飾年終驚賣會祭省錢優惠

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
中部廠拍盛會「奧斯汀寢飾驚賣會」，26日起在台中工業區21路總廠盛大登場。記者宋健生/攝影
中部廠拍盛會「奧斯汀寢飾驚賣會」，26日起在台中工業區21路總廠盛大登場。記者宋健生/攝影

中部地區寢飾年終撿便宜的廠拍盛會「奧斯汀寢飾驚賣會」，明(26)日起在台中工業區21路總廠盛大登場，今年活動擴大規模，將跨年一連舉行9天至1月3日止，現場祭出各式折扣省錢優惠吸引人潮和買氣

奧斯汀寢飾董事長孫連禧也宣布，由於布料、棉花及乳膠等原物料成本平均上揚10%至15%，已十年未調整售價的寢飾用品，將從明年1月1日起調漲售價，平均調幅約一成。

孫連禧同時展示最新開發的「四季被」，標榜已通過經濟部SBlR創新研究補助， 這款新產品採用功能性棉花，保暖又耐水洗，重量卻只有0.8至1公斤，保暖效果卻比2公斤重的棉被還要好，新品上市，大受歡迎。

奧斯汀寢飾每年舉辦的「奧斯汀寢飾驚賣會」已成為中部一大盛事，今年奧斯汀寢飾也不辜負消費者的期望，從明天起至元月3日舉行年度廠拍活動，祭出各式折扣省錢優惠吸引人潮和買氣。

今年主打健康寢飾商品「奈米銀健康薄枕套」，現場排隊「6元銅板價」，每日限量100個，每人限購1個；每日驚爆物，天天只要日期價，限量優惠，精打細算的消費者，更是不可少買的破盤價商品。

驚賣會還推出購物現折券，憑券消費滿5,000現折300元，滿1萬現折700元，滿2萬折2,000元，滿3萬折3,000元。過年想改變居家空間、樂活好眠，不管是床罩組、床包組、床墊、枕頭、福利品或是健康奈米陶瓷纖維寢飾等，奧斯汀寢飾應有盡有，是絕佳的尋寶好地點。

另外，優質的睡眠品質，是保持健康美麗的首要條件，寢具的趨勢也逐漸從單純保暖舒適升級為講求機能保健的訴求，奧斯汀寢飾也在新材質的開發中不遺餘力，特別推出經Discovery特別報導的「奈米陶瓷智慧機能纖維」添加在產品內棉，讓消費者有感舒適體驗全面升級。

孫連禧表示，今年奧斯汀寢飾廠拍驚賣會好康活動降低門檻，單筆消費滿1,000元以上，即可參加「吃喝玩樂百萬好禮抽」活動，有梨子咖啡廳精緻火鍋券、全國大飯店美食券、麗寶樂園免費入場券等多項禮券好禮抽，更加碼可再抽10萬名床免費送。

單筆消費滿2,000元，可參加「前進花東三天兩夜旅遊券」抽獎活動，有機會免費遊花東。此外，今年滿額贈好禮全館滿1,500元、3,000元、6,000元、9,000元即可獲得「獨家限定精典泰迪系列」年度獻禮，讓精典泰迪伴生活每一刻都溫馨。

奧斯汀寢飾董事長孫連禧展示最新開發的「四季被」。記者宋健生/攝影
奧斯汀寢飾董事長孫連禧展示最新開發的「四季被」。記者宋健生/攝影

保暖 奈米 買氣

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