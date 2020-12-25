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東森擴展線下布局與國際化市場 今年營運有望優於去年

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
東森（2614）25日參加證交所法說會，東森國際董事長廖尚文表示，今年東森持續擴張線下布局與國際化市場，快速規模化發展通路，帶動各事業業績成長，預計今年營運將優於去年。記者何秀玲／攝影
東森（2614）25日參加證交所法說會，東森國際董事長廖尚文表示，今年東森持續擴張線下布局與國際化市場，快速規模化發展通路，帶動各事業業績成長，預計今年營運將優於去年。記者何秀玲／攝影

東森（2614）25日參加證交所法說會，東森國際董事長廖尚文表示，今年東森持續擴張線下布局與國際化市場，快速規模化發展通路，跨足健康、美容、寵物、娛樂影音事業，亦發展自營商品，帶動各事業業績成長，預計今年將優於去年。東森25日股價收17.5元，上漲0.05元。

東森今年前三季財報，營收33.9億元，稅後純益3.66億元，和去年同期2,472.4萬元相比，年增1379.4%，每股純益（EPS）為0.66元，主要因去年6月提前還船終止航運事業，今年無航運事業之虧損，也使獲利大幅成長。

東森的倉儲事業，持續汰換老舊吸穀機更新機械設備以提升作業效率，並在有效的管理下，營運量穩定向上成長，雖然今年有新冠肺炎影響，但營收及營業損益分別較去年同期成長11.12%及14.59%。

東森轉投資新零售事業東森購物，今年前三季EPS為9.62元，未來強化「東森嚴選」，除自營保健、美妝外，增加生鮮食品，與各縣市長合作小農產品，推出「東森農場」，並投資「熊媽媽買菜網」；為優化會員服務，結合自然美、寵物雲實體門市，線上消費，線下體驗，並透過草莓網走向國際。

轉投資自然美公司，運用集團多通路銷售資源，及大數據會員導客，無懼疫情衝擊，台灣上半年營收較去年同期逆勢成長40%，持續拓展直營店及加盟店，今年門市數增加50家，達到328家，成為台灣最大美容品牌。

營收

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