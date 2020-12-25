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南茂員工化身聖誕天使傳愛

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

南茂科技（65分別與社福團體「社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會」和「梅花國小、尖石國小」及台南的「瑞峰國小、西埔國小、雙春國小、文山國小、北寮國小」等單位攜手合作，由南茂科技員工化身為聖誕天使，共認養了422位孩童的心願禮物，並於聖誕節前夕將禮物送到孩子的手中，點亮孩子心中的希望，讓孩子們開心的迎接聖誕節。

南茂自2015年起，至今連續6年，致力於關懷新竹、台南在地弱勢孩童，透過長期關懷社福單位與偏鄉小學合作，幫助許多隔代養育、家境貧困家庭的孩童，因成長環境物資匱乏，致使在學習及課後輔導上較缺乏資源，學習較受阻礙的孩子。希望透過愛及溫暖的關懷，點燃他們心中的光，延續更多的希望。

在聖誕佳節前夕，孩子們在心願卡上許下他們小小的願望，再由南茂科技將心願卡片吊掛在各廠區的聖誕樹上。看著孩子親手繪製的卡片，每一個願望都是那麼的純真，同仁們都熱情踴躍的認養，並且包裝著每一份的禮物，同時也寫下對孩子滿滿的祝福與鼓勵。孩子們收到禮物的時候，臉上藏不住的笑容及喜悅，抱著禮物開心的感謝南茂聖誕老公公，讓他們過一個快樂且溫暖的聖誕節！南茂科技與全體同仁希望透過此次的聖誕公益活動，一同在孩子心中種下幸福的種子，讓每位孩子們感受到溫暖與如何愛人，並將這份愛蔓延下去。

南茂科技秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期投入公益，歷年來除認養公園綠地、道路養護外，也長期舉辦捐血、義賣捐款、淨灘等活動。在一年一度的聖誕佳節，南茂科技攜手全體同仁關心偏鄉及弱勢族群，藉此讓孩子們有更多的正向力量，開心快樂的成長。

南茂 聖誕節 認養

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