月助逾200家戶免於飢餓 食物銀行成立旗艦店

全球有超過8億人吃不飽，聯合國帶頭倡議減少食物浪費，推廣「食物零浪費」系列行動，為了落實零剩食理念，台灣食物銀行聯合會為擴大服務 ，成立食物銀行共享園區台北旗艦店，坐落於台北市信義區麟光捷運站旁的大我新村舊址。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生指出，台灣食物銀行聯合會自2016年成立以來，一直以食物援助、建構無飢網絡為宗旨，已服務逾116萬個家戶 ，幫助近300萬人次。

在星展銀行（台灣）、和碩科技和台塑集團等企業千萬經費支持下，成功打造食物銀行旗艦店，做為匯聚、再分配各界愛心物資的集散樞紐，服務包含大安區、信義區在內的周邊10個鄰里，為弱勢家庭與急難救助家戶提供協助，預計每年可減少約2萬公斤的食物浪費，每個月還能照顧超過200家戶。

在面積近550坪的園區內，設置有貨架與點數結單櫃檯、食物儲藏室、研習訓練空間、辦公室，還有開放各鄉鎮觀摩參考的食物銀行展示區，提供了大賣場的即期品、宮廟祭祀品以及知名麵包店當天販售剩下的麵包。

方荷生的理念獲得暢銷書「做工的人」作家林立青認同，也提供許多想法與看法，他表示，現在符合資格的里民每月可以獲得500點的點數，兌換包括白米、麵條、罐頭等食物，以及洗髮精、紙尿布等日用品。