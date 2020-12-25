高雄「2021跨百光年」跨年活動登場 遊艇業者專案吸睛
高雄市政府以「2021跨百光年」為主題的跨年活動正熱烈展開，將為期11天，至110年1月3日，為讓民眾近距離、多角度欣賞在高雄愛河灣的藝文團體表演，以及浪漫燈光秀，大鵬灣觀光遊艇公司推出「愛之船跨百光年專船」，機會難逢！
高雄客運旗下大鵬灣觀光遊艇公司指出，跨年活動今年首度在高雄愛河灣架設三座舞台盛大舉辦，其中的「海上舞台」特製直徑五公尺的全台最大鏡球升空亮相，值得一看。
而該公司規劃的愛之船跨百光年專船共有三種行程；一、海上舞台音樂、燈光秀：航程約50-60分鐘，遊客可從愛河河中近距離定點觀賞愛河灣雷射光雕秀，配合表演時間，同時可聆聽海上舞台演奏，航程並提供點心和飲料，還有專人導覽介紹愛河周邊歷史，一般民眾票價一人499元，高雄市民則只要399元；二、海上舞台音樂、燈光秀、跨年煙火：航程約90分鐘，航程並提供飲料和伴手禮，票價一人999元；三、燈光秀：航程約35-40分鐘，一般民眾票價一人299元，高雄市民則只要199元。
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