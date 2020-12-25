臨床延後？國光生澄清：非臨床問題 審核太慢所致

台灣防疫成果斐然，但此時新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國家正處於防疫緊急狀態，以國光生（4142）目前的試驗策略來執行第二期臨床試驗，將能縮短整體研發時程，及早提供緊急使用(EUA)所需疫苗。

針對今日平面媒體報導內容，對此，國光生也提出澄清，研發進度並非落後，也非抗體力價不足導致。國光生發言人潘飛表示，公司已於11月20日送二期臨床申請，送件過程中與政府有很多溝通討論，延遲主要還是因為政府審核行政程序。

國光生表示，目前新冠疫苗已完成第一期臨床試驗，結果顯示耐受性與安全性均呈現正面效果，無一例嚴重不良事件（SAE）。同時，根據第一期臨床試驗結果表明，佐劑（Adjuvant）可大幅提升疫苗免疫原性（Immunogenicity）。因此，國光生技策略上將以增加抗原含量配合佐劑來執行第二期臨床試驗，動物試驗數據已證實這樣的設計安全有效。

國光生期望，能在現有已完成的第一期臨床試驗的基礎上，讓公司能進行第二期臨床試驗，及早協助政府提供新冠肺炎疫苗所需，以安定國人民心。