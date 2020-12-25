快訊

450萬元保時捷休旅車彰化1元起標 男子2萬元買到

臺大管理碩士學分班熱烈招生中 1/15報名截止

文 / 臺灣大學進修推廣學院提供

圖片來源：shutterstock
圖片來源：shutterstock

對於事業剛起步甚至已經成為管理者的人來說，無論是跨國企業或自營業者，職場上皆不可或缺管理專業知能。許多持有抱負的職場人士，雖有滿腔學習與上進的理念，然而常因工作年資的進修門檻或時間空間限制而無法順利學習。國立臺灣大學進修推廣學院特邀臺大管理學院專業師資，為有心學習者開辦「管理碩士學分班」，透過實體與網路課程等不同的學習方式，加強個人的專業職能、擴大學員們的管理視野，多年來已獲得各界菁英的肯定與支持。

臺大「管理碩士學分班」以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習。精心規劃「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，進行紮實的訓練。另外提供學員於正式開課前先行預修「財務報表分析」、「管理概論」等課程，幫助學員奠定基礎俾利學習之融會貫通。臺大進修推廣學院指出，該班程除有可依個人時間空間之現況考量選讀實體課程或網路課程之彈性外，更強調推動班程經營與學員社團，期能厚實與拓展人脈。此外，更會定期邀請政經領袖舉辦專題講座，以及舉辦企業參訪活動，結合理論與實務，擴大學員知識視野及交流。參加臺大進修推廣學院開辦的「管理碩士學分班」，學員可以透過高品質的教學學習，與來自各專業領域之高素質同學互相砥礪、拓展人脈。修讀臺大管理碩士學分班的林筱真曾指出：「原本以為臺大管理碩士學分班只能充實自己的商管知識，加入後發現學到的『實務經驗』更為豐富」。學員施懿真也指出：「感謝自己的選擇，讓自己來到這麼優秀的學校，才能遇見這麼優秀的教授及來自各行各業的同學們，並得到滿滿的知識與活力。」

臺大最新一期的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，110年1月15日報名截止。為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後7日內將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即修讀預修課程。現在就立即上線報名，開始您強化個人管理職能的第一步。想進一步了解本課程，亦可報名參加109年12月27日、110年1月7日的課程說明會，或上【臺大推廣教育網】及電洽(02)2362-0502查詢。

「管理碩士學分班」

相關新聞

金雞母不要了！西門町16間億級店面求售

屋比房屋統計指出，西門町店面出現出售潮，目前網路待售「億級」店面就有16間，平均開價高達2.6億元，主要集中在武昌街二段...

長榮恐遭減班！工會：基層員工受衝擊 盼交部審慎評估

長榮航空紐籍機師違反防疫規定，造成我國253天零本土確診止步，除機師日前已遭長榮火速開除，交通部昨也對長榮祭出100萬元...

農機補助要求會員「樂捐」 農糧署：只有雲林有收

兩年來農委會共推出10億元的農機補助，並且鼓勵農民要先加入機耕協會，但雲林機耕協會向會員收取一成農機補助「贊助費」，引起...

換屋族撐起一片天 大安森林公園周邊推案近百億元

北市精華地段換屋需求強勁，大安森林公園周邊目前在線有銷售的新建案，包括「溫州院」、「吉美富徠大安森林花園」、「國美青田」...

石化業大團結 憂大社降編案引發斷鏈危機

石化業大團結，針對高雄大社工業園區降編案，勞工自救會明（26）日將發起萬人大遊行，赴高雄市政府遞交請願書，爭取遷廠配套的...

北市危老案今年大爆發 士林區最踴躍

商仲統計指出，台北市危老重建案大爆發，總計今年核定257件，已遠遠超越前兩年加總，呈現倍數成長。士林區34件最踴躍，其次...

台中精機土國翻身記 放下30年經驗成最大贏家

台灣工具機業第一位到土耳其市場拓荒的，是台中精機董事長黃明和。30多年來，該國的政治、幣值動盪都打不倒他，只有一件事讓他真正摔了大跤，直到近年才從谷底再起，今年交出土國營收成長翻兩倍成績，帶來新動能。

5年職涯三級跳小記者打破日商天花板 奪JINS執行董事大位

你敢在接近40歲時，以門外漢之姿，替陌生品牌拓展新市場嗎？

中租 今年每股純益衝12元

中租控股昨（24）日自結前11月累計稅後純益154億元，累計前11月每股稅後純益（EPS）11.13元，今年全年EPS上...

晟德現金收益 拚每年20億

晟德集團董事長林榮錦昨（24）日表示，今年受惠四家轉投資公司在台灣上櫃及香港掛牌IPO，集團流動性資產大幅提升，未來，將...

大航海時代 長榮加碼投資

海運大多頭，長榮重金加碼投資。長榮海運昨（24）日董事會通過造櫃、擴充碼頭設備，總投資金額約92.26億元。市場解讀，長...

晟德靈活布局 聚焦四大目標

晟德集團董事長林榮錦表示，晟德集團對於投資布局有四大目標，包括快速處理非核心事業、持續大型基金投資、壯大核心事業、尋找其...

熱門新聞

大到不能倒銀行 金管會宣布新增一家

陽明獲利暴衝 11月賺贏十年

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

面板超旺 雙虎春節不休假

凱基證營業員詐騙 金管會開罰336萬元史上最高

友達Micro LED拚明年量產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。