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仁寶攜高雄市政府 推動智慧醫療養護生活圈

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導
仁寶攜高雄市政府 推動智慧醫養護生活圈。仁寶/提供
仁寶攜高雄市政府 推動智慧醫養護生活圈。仁寶/提供

仁寶電腦（2324）與高雄市政府今（25）日於高雄展覽館簽署「高雄智慧城市之智慧醫療及智慧照護」合作備忘錄，將「仁寶i照護」服務與雲端衛生所系統，全面導入高雄市轄區之居家服務機構、日間照顧中心、居家護理機構及衛生所等場域，共同打造高雄智慧照顧城市，推動「智慧醫養護生活圈」。

台灣在超高齡化、少子化趨勢且難以翻轉的情勢下，進而衍生兒女、社會的照顧負擔、壓力和溝通等問題，衛福部除了積極提倡長照2.0政策和健康照護相關體制外，也攜手各地市府推動智慧城市，結合智慧科技、雲端服務、遠距醫療、物聯網、大數據、行動化等應用，期達到樂齡照護、老年生活更美好之願景。

仁寶近年深耕銀髮照顧科技商機，以「仁寶i照護」品牌服務全國長照2.0業者，也積極參與中央和地方政府推動智慧化和資訊化之要務。另外，仁寶亦從長照銜接醫護，透過自行開發的雲端衛生所系統，提供看診與衛教個管的服務。

日前依據高雄市政府之智慧城市發展策略，仁寶以雲端服務平台為核心強項，提出「在地醫療」、「長照資源串連」、「長照管理」和「在地老化」四大目標，透過數位整合長照、醫護、居家健康、人才培育和網路安全等資源，扭轉智慧醫療和智慧照護產業競爭力，期以提高照顧業者營運績效、減輕兒女照顧負擔和提升銀髮照護人力價值，為銀髮照護鏈建立更便利、健康和快樂安心的連結。

仁寶副總徐睿均表示：「我們要以提供人性化、貼近產業所需之服務為起點，以成為銀髮產業的一份子為使命，從心投入智慧照顧。」因此，仁寶將秉持由心出發的精神支持高雄市政府打造智慧城市，共同推動智慧醫養護生活圈，雙方於今日為高雄人許下百年幸福的承諾，齊心點亮智慧高雄。

仁寶攜高雄市政府 推動智慧醫養護生活圈。仁寶/提供
仁寶攜高雄市政府 推動智慧醫養護生活圈。仁寶/提供

仁寶 長照 雲端服務

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