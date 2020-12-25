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金雞母不要了！西門町16間億級店面求售

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
資料來源／屋比房屋提供
資料來源／屋比房屋提供

屋比房屋統計指出，西門町店面出現出售潮，目前網路待售「億級」店面就有16間，平均開價高達2.6億元，主要集中在武昌街二段，網路上有多筆整棟透天金店面求售，最貴待售總價就高達5.8億元。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，受電商崛起，陸客減少、民眾逛街形態改變，北市多個主要商圈人潮明顯下滑，西門町是近年唯一持續成長的商圈，多數房東都把手中店面視為金雞母，不肯輕易出售。

但一場疫情改變一切，由於觀光客進不來，店家營業額大不如前，許多店家在高租金、業績滑落下，只能關店退場，導致目前區內主要商圈路段成都路、武昌街二段近期都有大量店面出現空租情形，連三角窗或靠進捷運站的黃金區位店面也出現空租。

他表示，空租增加，讓許多房東心態轉變，不少人認為西門町店面價格再往上有限，未來可能加速下修，因此大量金店面倒入市場求售。

屋比房屋總經理葉國華指出，目前西門町商圈空租率有攀升跡象，特別是高租金的整棟透天，觀察市場可發現，有些透天屋主眼看肺炎疫情止歇仍遙遙無期，加上租金較高不容易找到租客，乾脆邊租邊售，因此市場中就有不少「億級」的透天店面待售中。

葉國華分析，目前市場中，高單價、高總價店面都不容易受到買盤的青睞，以西門町商圈來說，總價3000萬元上下、單價130萬元內、坪數50坪內店面市場熱度較高，預計高總價店面若要順利銷售，恐需要價格上進行調整，否則需銷售期較長的心理準備。

西門町街景 記者游智文／攝影
西門町街景 記者游智文／攝影
圖／取自房仲網站、屋比房屋提供
圖／取自房仲網站、屋比房屋提供
西門町店面空置增加 記者游智文／攝影
西門町店面空置增加 記者游智文／攝影

租金 疫情 房東

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