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台達電旗下泰達攜手三菱汽車 在泰國推EV充電業務

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
台達旗下泰達攜手三菱汽車，在泰國推動EV充電業務。圖/泰達電官網
台達旗下泰達攜手三菱汽車，在泰國推動EV充電業務。圖/泰達電官網

電源大廠台達電（2308）子公司泰達 Delta Electronics （Thailand）在泰國電動車領域有新斬獲！泰達電官網上指出，與日本三菱汽車雙方將攜手合作在泰國從事與電動車 (EV) 相關的充電業務。

泰達電與三菱汽車將提供EV充電設備的相關資訊，予泰國的省立電力公司 (Provincial Electricity Authority，PEA)，方便電動車駕駛透過手機APP來搜尋所在處附近的充電站。

三菱汽車已經在泰國展開充電式油電混合動力車 (PHV) 的生產及銷售，於經銷商等處設有充電設備。泰達電除了在泰國銷售EV充電設備，也自行展開充電設備的佈建。兩家公司將提供充電設備所在地的相關資訊，給泰國的省立電力公司。

泰國省立電力公司所提供的 App，可搜尋充電站的位置並進行預約，也可透過手機來操作充電設備。目前泰國省立電力公司計劃在泰國各地的主要道路，佈建62個充電據點。

泰國政府目標在2036年前讓電動車數量達到120萬輛。充電站的普及，也有利於促成這項目標。

最近，泰國三菱汽車推出了新三菱歐藍德PHEV（Outlander PHEV），不僅是世界上第一款插電式混合動力SUV，而且是世界上最暢銷的PHEV。對三菱汽車而言，泰國是最大的海外據點，且在東南亞地區的市占率高，該公司也計劃將經營資源集中在該地區。三菱汽車泰國分公司社長一寸木守一表示，要建立一個可讓電動車擁有者安心使用的體制。

台達旗下泰達攜手三菱汽車，在泰國推動EV充電業務。圖/泰達電官網
台達旗下泰達攜手三菱汽車，在泰國推動EV充電業務。圖/泰達電官網

泰國 三菱 電動車

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