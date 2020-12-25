台達電旗下泰達攜手三菱汽車 在泰國推EV充電業務

電源大廠台達電（2308）子公司泰達 Delta Electronics （Thailand）在泰國電動車領域有新斬獲！泰達電官網上指出，與日本三菱汽車雙方將攜手合作在泰國從事與電動車 (EV) 相關的充電業務。

泰達電與三菱汽車將提供EV充電設備的相關資訊，予泰國的省立電力公司 (Provincial Electricity Authority，PEA)，方便電動車駕駛透過手機APP來搜尋所在處附近的充電站。

三菱汽車已經在泰國展開充電式油電混合動力車 (PHV) 的生產及銷售，於經銷商等處設有充電設備。泰達電除了在泰國銷售EV充電設備，也自行展開充電設備的佈建。兩家公司將提供充電設備所在地的相關資訊，給泰國的省立電力公司。

泰國省立電力公司所提供的 App，可搜尋充電站的位置並進行預約，也可透過手機來操作充電設備。目前泰國省立電力公司計劃在泰國各地的主要道路，佈建62個充電據點。

泰國政府目標在2036年前讓電動車數量達到120萬輛。充電站的普及，也有利於促成這項目標。