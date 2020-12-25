石化業大團結 憂大社降編案引發斷鏈危機

石化業大團結，針對高雄大社工業園區降編案，勞工自救會明（26）日將發起萬人大遊行，赴高雄市政府遞交請願書，爭取遷廠配套的緩衝期。石化公會理事長曹明今（25）日表示，石化產業鏈其實是群聚配套，憂心大社工業區降編可能引發蝴蝶效應，造成「斷鏈危機」。

曹明指出，大社工業區有11家廠商、超過4,000名從業人員，現在政府一下子要把大社從「特種工業區」直接降編為「乙種工業區」，這等於斷了相關石化廠商的生路，因為乙種工業區規定不能有任何化學反應，未來廠商即使想要升級成研發基地，或是朝高值化發展都沒辦法，最後只能關廠。

而這個影響範圍不只是大社工業區本身，因為石化產業鏈本來就是群聚配套，少掉大社工業區就好像少了拼圖一塊，像是國喬、台橡，目前在台灣都僅在大社有廠，而大社工業區所生產的石化原料也有高達六成是內銷。大社降編，整個高雄石化產業都可能受到牽連。

因此大社降編勞工自救會明天將前往高雄市政府舉行大遊行，激起國內石化業大團結，截至昨天為止，已收到超過8,000份連署書，預計明天會有上萬人走上街頭。自救會明天將遞交請願書，爭取工作權及生存權，呼籲政府能給予緩衝期，先將大社工業區降為甲種，不要直接就降成乙種，再配合高雄市政府的大林蒲或高雄港洲際二期的綠色循環經濟園區計畫，讓業者能夠銜接遷廠。

中石化董事長陳瑞隆、過去曾擔任經濟部長，他表示自己在部長任內就一直想推動各種新產業的發展，但新產業發展必須要時間，而且有風險，不一定能成功，因此不能隨便丟掉舊產業。尤其石化業是所有工業的基礎產業，包括台積電，很多產業背後都要靠石化業，絕不能隨便放棄。

台灣綜合研究院院長吳再益分析，我國石化工業主要為高雄地區和雲林麥寮等兩大體系，而石化業占國內製造業整體產值比重達11.08%。其中最不可忽視是國內石化業對其他產業的帶動效果，對下游的影響關連度達4.9，對上游影響關連度為1.65，在各產業中均排名第一，石化產業對於整體經濟的牽連相當大。