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台灣麥當勞首度舉辦線上尾牙 參與率史上最高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
台灣麥當勞首度舉辦線上尾牙，創史上最高參與率。（照片提供：麥當勞）
台灣麥當勞首度舉辦線上尾牙，創史上最高參與率。（照片提供：麥當勞）

台灣麥當勞今年首度舉辦虛實整合的年終派對，不同於以往分區、分期進行的實體尾牙活動，今年透過手機連線，就可參加「線上尾牙」，另外，員工最關心的年終大摸彩，也改採線上直播抽奬，且獎項比往年更多、更豐富，總價值是過往尾牙的兩倍。同時，董事長李昌霖尾牙化身「阿昌師」，並邀請員工票選最喜歡的餐飲電子商品券。

麥當勞上周不僅首度舉辦「線上尾牙」，還連辦五天，第一天登入人數就超過5,000人（不重複），參與率超過九成五，還創下超過2,000人同時在線上參加抽奬的盛況，且五天下來中獎率達百分百；除了創下麥當勞有史以來尾牙的最高參與度，相關活動的討論度也大幅提升。

麥當勞人力資源部協理陳志豪表示，人資團隊7月開始進行線上尾牙的評估，不僅要克服連線與技術的問題，企劃團隊更在視訊內容的互動性與視覺效果下足功夫，尤其員工最期待的長官表演、驚喜摸彩、美味饗宴，透過網路的即時互動，讓實體現場的溫暖與團結氛圍，依然能夠真切傳遞。

此外，麥當勞觀察到時下年輕人喜愛用數位方式互動，「線上尾牙」特別結合「手遊」的概念，特別在規劃線上尾牙時，採取手遊路徑，讓員工在體驗上更有趣；且數位化運用不分年齡層，年輕員工帶動中高齡員工一起玩「手遊」，而中高齡員工中獎時也會分享，增加餐廳團隊互動的機會。

麥當勞今年的尾牙有三大亮點。亮點一、長官擺脫偶像包袱，拍攝趣味影片表達對員工的感謝，而為能進一步互動並增加抽奬的臨場感，還有直播加碼天天抽的橋段，串連線上與線下。

亮點二、不只人人有獎，獎品總價值更是過往尾牙的兩倍，除了最大奬amba總統套房，還有GOGORO機車、iPhone12手機、Dyson家電等超夯獎品；另有女生最愛的面膜、蜜蜂工坊的蜂蜜，以及Z世代的爆款潮飲「海尼根0.0零酒精」，則以「團體奬」加碼大放送。

亮點三、突破時間、空間限制，麥當勞透過「麥胞小尖兵APP」，尾牙期間只要登入，每天都送麥胞點數50點，完成指定任務還有加碼送，累積點數即可從APP上換取精美獎品，還可免費下載可愛的「薯條人」LINE貼圖，只送不賣。

尾牙 麥當勞 手遊

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