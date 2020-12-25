商用洗衣龍頭上洋上櫃掛牌 跨足空調迎旺季商機

上洋產業（6728）今（25）日以承銷價43元掛牌上櫃，主要從事空調品牌代理銷售以及商用洗衣服務與設備銷售。

2019年上洋營收佔比中，家用與商用空調設備銷售佔50.7%、家用與商用洗衣設備銷售佔16.7%、學校、醫院與工廠宿舍的洗衣直營服務佔29.6%，其他電器產品銷售、安裝工程與維修服務收入則佔3.1%

上洋表示，以往過年正值裝修市場空調銷售旺季，在三菱重工冷氣以及上洋運營的全領域範疇持續獲消費者肯定下，對於接下來的營運表現相當樂觀。

上洋自行培養售後服務技術團隊，縝密布局全台經銷網絡及日本三菱重工空調銷售成績三年來近翻倍成長，深獲三菱重工原廠與各界消費者信賴及認同，更以「專業、服務、效率」的精神穩紮穩打，樹立台灣空調市場無可取代的優質口碑，因而有助提升與高端客戶如豪宅建案、大型商辦、五星飯店等之合作機會，再輔以策略促銷，持續替空調事業營收帶來穩定獲利。

上洋亦陸續積極與其他高階日系、歐系與美系家電品牌洽談引進台灣代理銷售之機會，逐步補齊在台家用及商用產品種類，擴大銷售範圍與營收獲利。

此外，上洋也甫於23日舉辦2020經銷商大會，現場展示日本三菱重工空調全系列機種、美國優必洗設備陣容、SeSA洗衣吧模擬店，獲得來訪媒體與經銷夥伴熱烈洽詢與支持讚許。

上洋近年自行研發多項IoT智能管理系統，提升整體營運效率，同時導入電子支付，透過大數據分析，提供更精準的營運方針與銷售建議，也推升業績表現連年攀升。法人表示，受惠商辦建案需求量大、商用空調設備及自助洗衣市場成長空間可期，加上海外市場穩定布局等利多因素，上洋後續的營運及獲利表現值得期待。