福華斥資上億元森林園區拓點 溪頭福華元旦開幕

看好溪頭「自然教育」與「生態旅遊」的豐富觀光旅遊發展方向，福華大飯店集團首度跨足森林園區拓點。福華大飯店將在下周與國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處舉辦簽約儀式，並宣布預計在2年內斥資上億元進行硬體設施分期分區的大幅度改裝。「溪頭福華渡假飯店」將於2021年1月1日起正式營運。

溪頭自然教育園區海拔高度約800到2000公尺，具有豐富的自然生態資源與步道系統，前身為國民賓館的溪頭自然園區內大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓，將由福華大飯店集團進駐經營管理，進行十多年來首度的大幅度改裝，勢必也將為當地觀光市場注入新血。

據交通部觀光局觀光統計年報，溪頭近年遊客人數皆為台灣森林遊樂區遊客量之冠，為最受歡迎的森林遊憩區。在今年國旅大爆發加持下，7月入園人次，並創下開園50年來新高紀錄，共有27.93萬人次，平均每天有近9,000人造訪。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處為提升溪頭自然園區內大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓等住宿、餐飲及會議設施的服務品質，今年8月依法委外招標經營，吸引多家國內外飯店集團關注。

福華大飯店集團表示，目前旗下據點橫跨南北，兼具10家商務飯店及休閒渡假旅館等豐富營運經驗，將於明年1月起進駐溪頭，並預計在兩年內斥資上億進行硬體設施分期分區的大幅度改裝，將園區內四棟住宿建築以不同以往的風格個別定位，呈現出以森林為家自然舒壓空間的日式尊爵、大地色調打造與環境融為一體的現代人文、或是符合親子及學生族群具寬闊共享空間等各類型客房。

福華大飯店表示，集團有36年營運經驗，擅長經營全客層旅客，商務會議、國際遊客渡假、及國人親子小旅行等，可為溪頭自然園區帶來全新客層。溪頭福華渡假飯店也將移植集團內的美食品牌，如Smile One精緻涮涮鍋、自助餐廳等，將餐廳樓塑造為園區主要的服務設施中心，提供住宿或一日遊旅客優質料理。

除了在整體旅宿環境及餐飲服務的提升之外，溪頭福華渡假飯店及台大實驗林管理處將簽訂「產學合作意向書」，計畫與當地社團合作生態及文化導覽活動，將溪頭豐富資源納入飯店軟體服務。