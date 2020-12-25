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興能高攜手美律搶TWS商機 早盤股價小漲

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電聲大廠美律（2439）加強真無線藍芽耳機 (TWS) 布局，增加供應商產業聯繫，將斥資不超過2.8億元，參與鋰高分子電池廠興能高（6558）私募國內無擔保可轉換公司債，不過今日興能高股價早盤僅小漲約2.3%，美律股價也僅在平盤線上、漲幅約僅0.34%。

興能高公告，擬私募引進策略投資人美律，並採無擔保國內轉換公司債，共計2,800張，每張發行面額10萬元，總計交易額2.8億元，實際定價日另行公告，私募股閉鎖期三年。

興能高專攻的無線耳機與穿戴裝置鋰電池市場，有富爸爸統一（1216）集團當靠山，統一企業集團持股比例超過三成。興能高11月營收繳出1.97億元，月增2.1%、年增25.2%的成績單。惟上半年因疫情影響工廠出貨，前11月營收僅16.09億元，年減13.7%。在本業、業外均受到影響下，該公司前三季EPS僅0.29元，低於去年同期的1.72元。

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