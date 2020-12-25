興能高攜手美律搶TWS商機 早盤股價小漲

台灣工具機業第一位到土耳其市場拓荒的，是台中精機董事長黃明和。30多年來，該國的政治、幣值動盪都打不倒他，只有一件事讓他真正摔了大跤，直到近年才從谷底再起，今年交出土國營收成長翻兩倍成績，帶來新動能。

2020-12-25 09:34