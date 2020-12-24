長榮董事會通過造櫃及擴充碼頭設備 總投資92.26億元

長榮海運（2603）持續深化全球海運市場布局，今（24）日董事會通過進場造櫃及擴充碼頭設備，總投資金額約新台幣92.26億元。市場看好長榮海運造櫃及擴充碼頭設備的布局動作，有助於提升長期競爭力。

長榮海運今天公告，訂造貨櫃的部分成兩筆，分別為1.3萬個一般貨櫃及5500個特殊貨櫃，預計斥資8702萬美元，折算台幣約24.85億元； 其中，5,500只貨櫃是跟香港的Dong Fang International Container Limited公告訂造。市場揣測，雖然這個交易沒有特別標示什麼類型的貨櫃，但以造價為3957萬美元計算台幣為11.3億元，推估應是冷凍相關的特殊櫃。

長榮海運旗下的青標海運則是跟Pan Ocean Container Supplies 訂造1.3萬個貨櫃，總交易金額為4745萬美元，折算台幣為13.55億元。另外，長榮海運今天也公告，持續推動碼頭擴充計畫，買進11部橋式機及40部自動化門式機，斥資2.36億美元，折算台幣約67.41億元。雖然長榮沒有針對此碼頭設備的擴充多進行說明，市場揣測應該是擴建高雄第七貨櫃碼頭中心全新碼頭布局使用。