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中租 今年每股純益衝12元

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

中租控股昨（24）日自結前11月累計稅後純益154億元，累計前11月每股稅後純益（EPS）11.13元，今年全年EPS上看12元，相當於每月EPS都達1元，獲利續創歷史新高。

中租控指出，11月單月合併稅後純益14.8億元，較去年同月成長7%，較前月略減，但仍屬相對高獲利水準。累計前11月合併稅後純益154億元，年增率8%，累計EPS11.13元。以三大市場來看，台灣地區累計獲利年成長20%，中國大陸及東協地區，累計獲利年成長11%。

中租控表示，今年第1季業務動能雖受疫情突發影響，但第2季起隨疫情逐漸平穩，獲利逐季回溫，前11月獲利仍有8%年成長。以下半年獲利表現概估，預期全年累計EPS應可達12元以上，相當於每月單月EPS都超過1元。

中租控下半年展開兩岸跨境大籌資，包括中租控股本身發行特別股籌資百億、大陸仲利國際租賃首次赴港發行美元債券，以及大陸、東協、台灣各子公司陸續在台灣、對岸、香港等跨境辦理銀行聯貸新台幣、美元與人民幣資金，年度籌資規模千億元，以為新年度擴張業務儲備糧草。

EPS 中租

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